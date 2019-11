PROTEZIONE CIVILE, DA REGIONE 1.5 MILIONI PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI: A CESANO 18.434 euro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 06 novembre 2019 – E’ stata approvato con decreto

dirigenziale il Piano per l’assegnazione di contributi regionali

su base triennale (2019 – 2021) per l’acquisizione di

attrezzature e mezzi per l’implementazione dell’operativita’ di

protezione civile a livello provinciale.

Il piano e’ rivolto alle organizzazioni di volontariato,

operative ed iscritte nelle rispettive sezioni provinciali

dell’albo regionale del volontariato di protezione civile.

Ammonta a 1.542.283 euro il contributo concesso sui tre anni.

Il Sistema regionale di protezione civile, come previsto dalla

legge che fissa i criteri di ripartizione dei contributi,

prevede infatti lo stanziamento di 250.000 euro l’anno nel

triennio 2019-2021, per i gruppi comunali e i gruppi

intercomunali di protezione civile e di 250.000 euro l’anno

sempre nel triennio 2019-2021, per le Associazioni di

volontariato di protezione civile.

FORMULA INNOVATIVA DI SOSTEGNO – “Abbiamo deciso quest’anno di

trovare una formula innovativa di sostegno su base triennale –

ha spiegato l’assessore al Territorio e protezione civile Pietro

Foroni – cercando di aumentare la percentuale di finanziamento

con un massimo del 90 per cento per dare la possibilita’ di

acquistare mezzi e attrezzature di valore superiore rispetto

agli anni precedenti, perche’ crediamo che il volontariato di

protezione civile sia la spina dorsale nei momenti di soccorso

per tutta la regione Lombardia. I cittadini lombardi devono

essere grati tutti i giorni ai nostri volontari che dedicano il

loro tempo libero nel soccorso durante le emergenze”.

I CONTRIBUTI SU BASE PROVINCIALE – In dettaglio, le province in

cui e’ stato assegnato il contributo, l’entita’ e le domande

finanziate, anno per anno:

– 2019: Bergamo, 196.303 euro, 9; Brescia, 207.281 euro, 8;

Lodi, 94.360 euro, 7; Varese, 166.779 euro, 8

– 2020: Como, 102.000 euro, 8; Cremona, 89.900, 4; Mantova,

83.000, 6; Sondrio, 102.900, 5

– 2021: Lecco, 105.350 euro, 7; Milano, 161.100, 7; Monza

Brianza, 99.107 euro, 5; Pavia, 134.200 euro, 12;

I SOGGETTI FINANZIATI PER PROVINCIA:

-Bergamo: Ana sezione Bergamo, 24.143 euro; Associazione

Volontari Aib Pc Barzana, 27.000 euro; Gruppo volontari per la

Protezione civile, 26.687 euro; Squadra volontari Aib Val

Gandino, 24.521 euro; Gruppo intercomunale Dalmine, 27.000 euro;

Gruppo comunale Bergamo, 17.190 euro; Gc Seriate, 12.841 euro;

Gc Palosco, 20.986 euro; Gc Fonteno, 15.934 euro;

– Brescia: Gruppo Val Carobbio, 27.000 euro; Gruppo volontari

Protezione civile Lumezzane, 27.000 euro; Ana sezione di

Brescia, 26.352 euro; Associazione volontari di Protezione

civile ‘Le Torri’ Malonno, 21.229 euro; Gc Mazzano, 27.000 euro;

Gc Nave, 27.000 euro; Gc Capriano del Colle, 27.000 euro; Gc

Travagliato, 24.700 euro;

– Como: Protezione Civile Colline Comasche, 8.328 euro;

Associazione Protezione civile Rovello Porro, 27.000 euro;

Volontari del Lario onlus, 8.619 euro; Croce Azzurra corpo

volontario Cadorago, 6.795 euro; Gc Cantu’, 9.991 euro; Gruppo

intercomunale Erba Laghi, 16.703 euro; Gc Carugo, 15.105 euro;

Gc Lomazzo, 9.457 euro;

– Cremona: Avpc Il Grifone, 27.001 euro; Gc Casaletto Ceredano,

21.740 euro; Gc Piadena Drizzona, 21.655 euro; Gc Dovera, 19.503

euro;

– Lecco: Ana sezione Colico, 8.108 euro; Associazione Protezione

civile Lomagna, 5.473 euro; Centro Coordinamento Radio Soccorso,

7.155 euro; Volontari Protezione civile Osnago ‘I Falchi’,

24.347 euro; Gc Valgreghentino, 27.000 euro; Parco Montevecchia

e della valle del Curone, 15.776 euro; Gc Bulciago, 18.457 euro;

-Lodi: Fir Cb Servizio Emergenza Radio Struttura provinciale

Lodigiana, 26.999 euro; Associazione volontari specialisti Cmv,

7.694 euro; Associazione Vpc fratelli Sea, 8.667 euro; Gc

Somaglia, 8.245 euro, Gc Codogno, 8.993 euro; Gc Mulazzano,

8.509 euro; Unione Nord Lodigiano, 25.250 euro;

– Mantova: Avpc Castellucchio, 25.803 euro; Padus Protezione

civile intercomunale, 5.764 euro; Associazione Protezione civile

Oglio Po, 9.932 euro; Gc Goito, 18.180 euro; Gc San Benedetto

Po, 18.336 euro; Gc Marmirolo, 4.983 euro;

– Monza: Nucleo volontari di Protezione Civile Anc Brugherio,

9.464 euro; Volontari di Pc A. Mussi e G. Arosio di Lissone,

13.162 euro; Protezione civile Cavenago Brianza, 27.000 euro; Gc

Seregno, 22.480 euro; Gc Concorezzo, 27.000 euro;

– Milano: Protezione civile Alberto da Giussano, 27.000 euro;

Gor Paderno Dugnano, 27.000 euro; Corpo Volontari Protezione

civile Peschiera Borromeo, 25.524 euro; Gc Abbiategrasso, 27.000

euro; Gc Cesano Boscone, 18.434 euro; Gruppo intercomunale

Paullo, 27.000 euro; Gc Gessate, 9.141 euro;

– Pavia: Volontari logistici gestionali, 15.279 euro; Gruppo

Volontari di Protezione civile Certosa di Pavia, 16.470 euro;

Associazione volontari di Nivione, 6.051 euro; Gruppo volontari

La Rosa dei Venti, 12.847 euro; Gc Corteolona Genzone, 8.474

euro; Gc Cava Manara, 9.249 euro; Gc Travaco’ Siccomario, 12.825

euro; Gc Santa Maria della Versa, 9.844 euro; Gc Villanterio,

7.620 euro; Gc Pieve Porto Morone, 12.252 euro; Gc Dorno, 18.841

euro; Gc Retorbido, 4.443 euro;

– Sondrio: Gruppo Volontari Pc e Aib di Sondrio, 10.914 euro;

Gpc Circolo La Baita, 26.112 euro; Gc Cosio Valtellino, 27.000

euro; Gc Grosotto, 27.000 euro; Gc Berbenno di Valtellina,

11.873 euro;

– Varese: Associazione Pronto Intervento Busto Arsizio, 6.560

euro; Associazione Genieri di Lombardia Volontari di Protezione

civile, 25.034 euro; Associazione Nucleo volontariato e

protezione civile sezione Anc Saronno, 27.000 euro; Get Prociv

Cavaria, 22.130 euro; Gc Gavirate, 27.000 euro; Gruppo

intercomunale Valtinella, 25.501 euro; Gc Ternate, 8.152 euro;

Gc Fagnano Olona, 25.399 euro.