PROTEZIONE CIVILE: ESERCITAZIONE NAZIONALE A LODI, MONTANASO LOMBARDO E CASELLE LANDI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 06 novembre 2019 – L’assessore regionale al Territorio e

Protezione civile Pietro Foroni sara’ domani, giovedi’ 7 novembre,

a Lodi (ore 10.30) presso Sal, Societa’ Acque Lodigiane, dove e’

allestito il campo base per una esercitazione di Protezione

civile a cura di Esercito Italiano e Ana, Associazione Nazionale

Alpini. Successivamente, alle ore 11, l’assessore Foroni sara’

presso la cava a Montanaso Lombardo dove il Genio Militare

realizzera’ un bypass fluviale per poter costruire sistemi di

spostamento delle acque in caso di grandi piene, attivita’ di

salvataggio in ambiente lacustre.

“Un bellissimo esempio di coordinamento tra i vari corpi

militari, civili e del volontariato – ha dichiarato l’assessore

al Territorio e protezione civile Pietro Foroni – che denotano

la vitale importanza delle sinergie tra i vari corpi, in

particolare in eventi di massimo allarme protrattisi per piu’

giorni”.

Nel comune di Caselle Landi sara’ invece realizzata una

‘riprofilatura’ del pennello dell’arginatura del Po, insieme ad

Aipo, Agenzia Interregionale per il fiume Po. I due comuni

allestiranno nella giornata di domani i Centri operativi

comunali (Coc) in coordinamento con il Centro coordinamento

soccorsi (Ccs) istituito presso la Prefettura di Lodi.

Nell’occasione, Regione Lombardia svolgera’ funzioni di

osservatore sul terreno a supporto degli enti locali e nella

verifica delle attivita’ previste. Il coordinamento, invece, sara’

effettuato dalla Sala operativa regionale di via Rosellini a

Milano, con i collegamenti radio per il coordinamento regionale.

In campo, oltre a Esercito Italiano e Ana, i due comuni, la

provincia di Lodi con il suo servizio di protezione civile,

Aipo, Areu, Ati 118 di Lodi, le forze dell’ordine del territorio

per la gestione delle scorte e della viabilita’. Obiettivo

principale di questa manovra nella sua seconda edizione e’

testare un modulo composto da personale militare,

prevalentemente truppe alpine, e Ana per quanto riguarda assetti

di protezione civile e sanita’. Partecipa anche il Dipartimento

Nazionale di protezione civile.