Qual è il miglior fornitore di arredo urbano?

Cos’è l’arredo urbano?

Milano, 6 novembre 2019 – Cosa si intende per arredo urbano?

In questo articolo capiremo meglio che cosa si intende esattamente con arredo urbano e andremo a vedere quali sono gli elementi più importanti.

In realtà, quando si parla di arredo urbano, ci si riferisce a qualcosa che va oltre all’estetica di un luogo. Esso infatti è un concetto più ampio che comprende ulteriori elementi, come ad esempio la sicurezza, la funzionalità e l’efficienza di un di un determinato spazio esterno.

Il fornitore di arredo urbano ha quindi come scopo principale quello di allestire un’area pubblica di una città con tutti quegli elementi e dispositivi necessari a renderla usufruibile, funzionale e sicura per i cittadini.

Muovendoci all’interno degli spazi pubblici di una città, ogni giorno possiamo svolgere numerose attività, all’apparenza banali, ma che senza l’ausilio di vari elementi di arredo urbano non potrebbero essere realizzate.

Ad esempio, leggiamo i cartelli stradali per orientarci, gettiamo le cartacce nei cestini dei rifiuti, i pedoni possono circolare con maggiore sicurezza nelle aree delimitate dai dissuasori stradali, possiamo percorrere le strade durante la notte grazie agli impianti di illuminazione, ecc.

Senza tutti quegli elementi che ci permettono di svolgere queste attività, i centri abitati risulterebbero dei luoghi disordinati, caotici e poco sicuri. In sintesi, dei luoghi ben poco confortevoli per il cittadino moderno.

Possiamo quindi dire che installare elementi di arredo urbano significa questo: arricchire gli spazi pubblici, renderli funzionali e facilmente godibili dai cittadini.

Perché è importante installare i migliori elementi di arredo urbano?

Quando lo scopo è quello di garantire la sicurezza di un determinato luogo la scelta degli elementi giusti è un passaggio fondamentale.

Scegliere gli elementi di arredo urbano adatti all’area di destinazione è essenziale al fine di allestire una zona esteticamente bella, sicura e funzionale.

I fattori da prendere in considerazione sono tanti ed è necessario prestare attenzione a ognuno di essi quando si vogliono scegliere gli elementi adatti.

Ecco gli aspetti fondamentali che non devono essere trascurati:

Dispositivi di cui l’area ha bisogno per essere funzionale

Qualità dei materiali utilizzati per la realizzazione

Estetica e Design dei prodotti

Affidabilità e Precisione del Fornitore

Quali sono i prodotti di arredo urbano più usati?

I prodotti di arredo urbano che tutti i giorni utilizziamo per spostarci attraverso gli spazi pubblici sono numerosi, tuttavia alcuni sono più importanti e necessari di altri.

I dispositivi di cui un’area pubblica non può sicuramente fare a meno sono quelli volti a garantire la sicurezza dei cittadini

Ecco alcuni elementi che certamente non possono mancare in un un’area urbana:

Segnaletica Stradale

Dissuasori

Panchine

Portabiciclette

Fioriere

Successivamente proveremo ad analizzare le caratteristiche di ciascuno per capirne al meglio l’utilità.

Catalogo di arredo urbano

I principali fornitori di arredo urbano includono un catalogo che include i prodotti più importanti, del tipo:

Dissuasori

I dissuasori sono dei dispositivi stradali indispensabili in ogni area urbana trafficata. Questi elementi sono solitamente utilizzati per compiere due principali funzioni:

delimitare un’area destinata alla circolazione di pedoni

impedire la sosta o la circolazione di veicoli non autorizzati

I dissuasori stradali possono avere varie forme e i materiali in cui vengono realizzati possono essere diversi. I due più comunemente utilizzati sono l’acciaio e il calcestruzzo. Le tipologie e i design disponibili sono davvero tanti e permettono di rendere sicure e funzionali le varie zone d’una città senza rovinarne l’aspetto estetico.

Panchine

Le panchine e le sedute in genere costituiscono un altro importante elemento di arredo urbano che ha lo scopo di rendere un’area pubblica confortevole, piacevole ed esteticamente bella.

Esse infatti non solo offrono un luogo di ristoro ai vari passanti, turisti e pendolari che ogni giorno affollano le strade delle città ma possono essere considerate dei veri e propri oggetti di design. Al giorno d’oggi i migliori cataloghi dedicati all’arredo urbano offrono una vasta scelta di panchine e altre sedute.

I più forniti, oltre ai modelli di panchina classici, propongono delle nuove sedute innovative come ad esempio le panchine hi-tech dotate di prese elettriche e connessione wi-fi.

Scegliere il modello di panchina adatto per una specifica zona significa non solo prendere in considerazione la sua funzionalità, ma anche considerare lo stile di design più adatto per l’area designata. Una panchina infatti deve essere un arredo destinato a durare nel tempo e quindi i materiali di realizzazione giocano un ruolo importante nella scelta di questi elementi.

Fioriere

Le città grigie non piacciono a nessuno e, si sa, gli spazi verdi hanno numerosi benefici sia a livello fisico che psicologico. Per questo le fioriere sono un arredo essenziale all’interno delle città. Non sono unicamente elementi decorativi ma contribuiscono a migliorare la qualità della vita in una determinata zona.

Le fioriere sono gli arredi urbani più utilizzati per armonizzare, decorare e organizzare gli spazi pubblici cittadini. Servono a rendere più piacevoli le varie zone di una città aggiungendo valore estetico e regalando un po’ di vegetazione a quelle aree che altrimenti risulterebbero grigie e prive di verde.

A quale fornitore di arredo urbano affidarsi per avere dei prodotti durevoli e di ottima qualità? (Titolo 2)

Allestire un’area urbana è un’attività che richiede un alto grado di cura e attenzione.

Una volta stabiliti quali siano gli elementi necessari bisognerà valutare tra i vari fornitori disponibili quello in grado di offrire i prodotti della migliore qualità, che possano garantire una lunga durata nel tempo e che siano conformi alle norme vigenti in materia.

Esistono varie aziende italiane che offrono prodotti di arredo urbano di alta qualità, una tra queste è Urban 360 Gradi. Questa azienda si distingue per i propri prodotti innovativi, per la professionalità e per proporre quasi esclusivamente prodotti progettati e realizzati in Italia. Oltre ad un catalogo ricco di prodotti innovativi, sicuri e affidabili, Urban 360 Gradi propone anche servizi di installazione e manutenzione dei prodotti.

Spesso i fornitori di elementi di arredo urbano offrono anche la possibilità di realizzare prodotti su misura per essere certi di soddisfare al 100% le esigenze dei clienti e di offrire un elemento che possa essere inserito in un’area senza rovinarne l’estetica.