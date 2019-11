(mi-Lorenteggio.com) Rozzano, 6 novembre 2019 – Intorno alle ore 23.3o di ieri sera, in via Eugenio Curiel, 25, in una strada adiacente al Centro Commerciale Fiordaliso, per un incidente tra due vetture, la cui dinamica è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un ragazzo di 18 anni è stato trasportato, dopo esser stato visitato dal personale medico di un’automedica, in codice giallo all’Humanitas di Rozzano

V. A.