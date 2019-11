EICMA 2019, IL GIORNO PIÙ LUNGO È ANCORA UN OMAGGIO ALLE DONNE

Domani ingresso gratuito al pubblico femminile e chiusura alle 22

Milano, 7 nov. – Il giorno più lungo di EICMA, con la chiusura prevista alle ore 22, è dedicato alle donne. Il venerdì della 77esima Edizione dell’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo, in programma fino a domenica a Fiera Milano-Rho, prevede infatti l’ingresso gratuito al pubblico femminile. Una proposta che l’evento espositivo più importate al mondo per l’industria del settore ha voluto fortemente rilanciare anche quest’anno, in un momento, tra l’altro, di crescente interesse delle donne verso le due ruote. Come confermato dal presidente di EICMA S.p.A. Andrea Dell’Orto, che commentando l’iniziativa ha sottolineato come “la presenza del pubblico femminile tra i padiglioni sia sempre più convincente: sono infatti alcuni anni che registriamo un aumento considerevole. È questo un indicatore molto importante, che ci dice come, oltre gli stereotipi, cresca l’interesse e il peso specifico del movimento attorno alle due ruote”.