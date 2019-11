FORZA ITALIA A MILANO: GAZEBO IN TUTTA LA CITTÀ PER IL NO TAX DAY

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 novembre 2019 – Sabato 9 novembre grande gazebata di Forza Italia a Milano per il “No tax day”.

“Con gli eletti, i nostri militanti e soprattutto con i tantissimi milanesi, che sono esasperati dai continui balzelli imposti dai governi di sinistra, saremo in tutti i Municipi di Milano, nelle vie e nelle piazze, per portare avanti la battaglia contro l’oppressione fiscale, da sempre uno dei contenuti più importanti della nostra azione politica.

Come ricorda il nostro Presidente, Silvio Berlusconi, Forza Italia crede che la persona venga prima dello Stato, il quale non può privare i cittadini dei frutti del proprio lavoro, se non per una quota limitata strettamente necessaria al funzionamento dei servizi che lo Stato deve garantire.

Sabato spiegheremo la nostra proposta, ossia inserire in Costituzione un tetto alle tasse, e raccoglieremo firme a sostegno. È ora di dire: basta tasse!”.

Redazione