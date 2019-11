(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 novembre 2019 – Questa sera a Quarto Oggiaro, in via Don Francesco della Torre, incendio in palazzina. 4 persone ospedalizzate per inalazione fumi tra cui due bambini portati al Buzzi. 40 persone in strada. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Protezione civile. Incendio spento.

V. A.