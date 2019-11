(mi-Lorenteggio.com) Milano, 7 novembre 2019 – Intorno alle ore 17.00, 7 mezzi dei Vigili del Fuoco sono stati impegnati per domare un grande incendio divampato, per cause in fase di accertamento, sul un tetto di un edificio sito in via Morimondo, via adiacente al Naviglio Grande, nel Quartiere San Cristoforo.

V. A.