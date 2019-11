Social media: quel che devi sapere sulla gestione della tua presenza online

Milano, 7 novembre 2019 – I social media? Costituiscono un importante canale di comunicazione tra la tua attività e i tuoi clienti attuali e potenziali ma… siamo sicuri che sia sufficiente essere presenti sui social media per potersi garantire il meritato successo?

In realtà, no. I social media devono essere non solamente considerati come parte integrante di una strategia di comunicazione molto più ampia, ma devono essere attentamente analizzati nei loro punti di chiaro vantaggio, e nei loro punti di attenzione critica. Ma quali sono?

Cominciamo dai primi e, dunque, dai vantaggi dei social network. Innanzitutto, i social sono facilmente accessibili e, da Facebook a Instagram, aprire un profilo personale e una pagina azienda è un’operazione effettuabile in pochi secondi e, soprattutto, gratuitamente.

Attraverso una corretta gestione della tua presenza sui social media puoi inoltre rafforzare l’identità del tuo marchio, la credibilità del tuo brand e le relazioni con i tuoi lettori. Puoi d’altronde raggiungere milioni di persone e… siamo certi che all’interno di questo pubblico così vasto ci siano tantissimi potenziali clienti che non aspettano altro che ricevere informazioni da te sui tuoi prodotti, sui tuoi servizi e, più in generale, sulle tue attività.

Come abbiamo già anticipato poche righe fa, i tanti benefici dei social network non devono far passare in secondo piano i punti di attenzione che dovresti esaminare in relazione alla loro fruizione.

Per esempio, guai a pensare che tu possa “vivere” solo sui social network, dimenticandoti magari della centralità del tuo sito internet. Ricorda infatti che non sarai mai il proprietario della piattaforma sociale nella quale pubblichi, e che dunque sei sempre esposto a potenziali sospensioni o chiusure del profilo, cambi di policy e tanto altro ancora.

Inoltre, rammenta sempre che sebbene sia gratuito registrarsi sui social media, l’obiettivo della piattaforma non è certamente quello di gestire un’attività senza scopo di lucro! Dunque, sarai esposto a continui inviti a fare annunci promozionali o a sottoscrivere versioni professionali per poter ottenere una maggiore visibilità.

Ulteriormente, non sfugge il fatto che i social media siano ricchissimi di comunicazioni sponsorizzate e che se i tuoi messaggi non sono precisi e puntuali, potrebbero perdersi nel mare di informazioni che è presente su Facebook & co., e che induce molte persone a ignorare qualsiasi tipo di messaggio.

Ecco perché ti consigliamo di valutare i social media come uno dei vari canali in cui dovresti essere presente online ma… non certo il più importante.

Il cuore della tua presenza online dovrà infatti pur sempre essere rappresentato dal sito web, grazie al quale potrai – ad esempio – avere il controllo al 100% della situazione, potendo decidere di fare quel che vuoi. Potrai ad esempio sfruttarlo come vetrina virtuale per i tuoi prodotti, scrivere un blog, attirare traffico organico e… fare tutte queste cose contemporaneamente, in maniera flessibile, ordinata e personalizzata. Una buona ragione in più per investire sopra le giuste risorse!

L. M.