CESANO. INCIDENTE IN VIA MILANO: 37ENNE INVESTITA E TRAVOLTA DA AUTOBUS – FOTO

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 8 novembre 2019 – Stamane, mentre era in corso una intensa pioggia e il traffico era molto intenso, in tutte le direttrici, lungo la via Milano, all’altezza del civico 7, in prossimità dell’incrocio con la via Roma, una donna di 37 anni è rimasta investita e travolta da un pullman della linea 322 dell’ATM, finendo in parte sotto le ruote.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che la hanno liberata dal mezzo e la hanno affidata al personale sanitario di un’automedica e di un’ambulanza, che dopo averla stabilizzata per circa un’ora, l’hanno trasportata in gravissime condizioni in codice rosso in ospedale.

L’autista del mezzo, un 56enne, sotto shock, è stato portato in ospedale in codice verde.

Per permettere le operazioni di soccorso la via Milano è stata parzialmente bloccata dalla Polizia Locale, che sta compiendo tutti i rilievi del sinistro, in quanto è da stabilire se la donna stesse attraversando sulle strisce e in quale momento sia avvenuto l’investimento e quale fosse il colore del semaforo in quel momento.

Decisive, per ricostruire l’esatta dinamica, potrebbero essere le immagini dell’impianto di videosorveglianza, posizionate all’incrocio con via Roma.

Rilievi sono stati anche effettuati dal personale di esercizio ATM.

V. A.