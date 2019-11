Cesano si aggiudica il contributo di Regione Lombardia per la Protezione civile

Cesano si aggiudica il contributo di Regione Lombardia a sostegno della protezione civile: erogati entro il 2021 18.434 Euro per l’acquisto di un pick-up.

La Regione ha stanziato il 90% della cifra richiesta dal Comune per l’acquisto di un nuovo mezzo per la Protezione civile grazie all’impegno ed al lavoro dei volontari che, partecipando nel corso degli anni a numerose iniziative proposte da Regione Lombardia di carattere emergenziale (Expo, esercitazioni ecc.), hanno così permesso di ottenere un punteggio molto alto in graduatoria.

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 8 novembre 2019 – Tra gli aggiudicatari del contributo regionale destinato all’acquisizione di attrezzature e mezzi per l’implementazione delle risorse della Protezione civile c’è anche Cesano Boscone.

È stato infatti approvato da Regione Lombardia il Piano per l’assegnazione di sostegni economici su base triennale (2019 – 2021) rivolto alle organizzazioni di volontariato delle sezioni provinciali dell’albo regionale del volontariato di protezione civile, con uno stanziamento di 250.000 euro l’anno nel triennio 2019-2021 per i gruppi comunali e i gruppi intercomunali di protezione civile e di 250.000 euro l’anno per le associazioni di volontariato di protezione civile: nel Piano è prevista l’erogazione di ben 18.434 euro per il nostro Ente.

“Siamo molto soddisfatti di questa notizia – ha affermato l’assessore alla sicurezza Salvatore Gattuso – e mi riempie il cuore di gioia sapere che siamo riusciti ad aiutare il nostro bellissimo gruppo di volontari della protezione civile che tanto fa per il nostro territorio e non solo. Voglio sottolineare che sono persone che spendono il loro tempo mettendosi al servizio degli altri, spesso in situazioni di emergenza, e sono fondamentali per la comunità”.

Il positivo esito della graduatoria è stato raggiunto anche grazie al punteggio acquisito per il lavoro prestato proprio dai volontari in diverse occasioni di carattere regionale, quali la loro presenza in Expo’ 2015, all’evento Floating Piers Lago d’ Iseo 2016, alla visita di Papa Francesco a Milano nel 2017 ed ancora agli eventi “Io non rischio”, l’esercitazione Mast 2018 e la Radunata degli Alpini nel 2019. Dopo la consegna di una nuova sede negli uffici di via Kennedy, la protezione civile di Cesano Boscone presto potrà contare, dunque, di questo ulteriore sostegno con il quale si procederà a sostituire il mezzo più obsoleto con un nuovo pick-up.

“Era una delle promesse del mandato comunale a cui tenevamo particolarmente e un grazie speciale, oltre che ai nostri volontari, va sicuramente al comandante della Polizia locale Armando Clemente e a Giuseppe Di Ciaula, responsabile operativo comunale, i quali – appena uscito il bando, nel periodo estivo – hanno voluto rinunciare a qualche giorno di ferie per aiutare l’Ente nella fase di partecipazione” ha concluso l’assessore alla sicurezza.

V.A.