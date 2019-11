Como. STRADA STATALE ‘REGINA’, REGIONE SOTTOSCRIVE ACCORDO PER AVVIO LAVORI SECONDO LOTTO VIDEOSORVEGLIANZA

DE CORATO E TURBA: REGIONE VICINA ED ESIGENZE TERRITORIO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 8 novembre 2019 – Sottoscritto questa mattina in

Prefettura a Como l’accordo finalizzato alla realizzazione

del secondo lotto del sistema di videosorveglianza nelle

localita’ di Ossuccio e Lenno, entrambe ricadenti nel Comune di

Tremezzina (CO), lungo la strada statale 340 ‘Regina’.

A firmare l’atto per la Regione Lombardia l’assessore alla

Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato.

Presenti inoltre il sottosegretario ai Rapporti con il Consiglio

regionale, Fabrizio Turba ed il presidente del Consiglio

regionale della Lombardia Alessandro Fermi.

L’accordo e’ stato sottoscritto anche dalla Prefettura di Como,

dalla struttura territoriale Anas della Lombardia, dalla

Provincia di Como e dal Comune di Tremezzina.

COSA PREVEDE ACCORDO – Il secondo lotto dell’intervento ha

durata biennale (2019 – 2020). Sara’ realizzato un sistema di

videosorveglianza e monitoraggio del traffico a senso alternato

lungo la strada Statale Regina, in localita’ Ossuccio, strettoia

di Spurano, e in localita’ Lenno, Via Statale, intersezione Via

Battaglia, di Tremezzina. Prevista inoltre la realizzazione di

impianti semaforici. Il progetto presentato dal Comune di

Tremezzina ha avuto l’ok della Direzione Sicurezza della Regione

Lombardia, che lo ha finanziato con 150.000 euro.

DE CORATO: DA REGIONE 350.000 EURO PER DUE LOTTI – “Regione

Lombardia – ha sottolineato l’assessore De Corato – e’ stata ed e’

sensibile ai problemi del territorio. Spesso il congestionamento

del traffico lungo la strada statale 340 ‘Regina’ ha comportano

gravi pericoli per la pubblica incolumita’. In passato abbiamo

gia’ finanziato il primo lotto dei lavori nel 2018 con 200.000

euro, con il secondo lotto abbiamo stanziato 150.000 euro, di

cui 100.000 per il 2020. Lunedi’ 11 novembre in Giunta l’accordo

sara’ definitivamente approvato”.

TURBA: PROGETTO CONFERMA ATTENZIONE REGIONE PER COMASCO –

“Questo progetto – ha affermato il sottosegretario di Regione

Lombardia, con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale,

Fabrizio Turba – conferma l’attenzione di Regione Lombardia per

il territorio comasco. Siamo certi che il secondo lotto del

sistema di semaforizzazione avra’ un impatto positivo sui comuni

interessati, in quanto contribuira’ a ridurre l’inevitabile

traffico e agevolare cosi’ gli spostamenti dei tanti lavoratori

che ogni giorno percorrono quel tratto di strada. Allo stesso

tempo ci sara’ un minore inquinamento e una minore difficolta’

d’accesso per i soccorsi. Positivita’ anche per il settore del

turismo, costantemente in crescita negli ultimi anni, grazie

all’impegno di istituzioni locali e imprenditori”.

“Un progetto – ha aggiunto il sottosegretario – che ho

fortemente voluto venisse finanziato da Regione Lombardia – ha

continuato il sottosegretario – e che, grazie alla

collaborazione dei colleghi assessori Davide Caparini (Bilancio)

e Riccardo De Corato (Sicurezza), su mia volonta’ siamo riusciti

a inserirlo direttamente nell’assestamento di bilancio”.

“Questa iniziativa – ha concluso Turba – e’ la dimostrazione che

quando le diverse istituzioni dialogano tra loro e hanno la

medesima volonta’ di migliorare la vita dei nostri concittadini,

i risultati si riescono ad ottenere e questo avviene con

particolare soddisfazione”.