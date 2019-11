MILANO, CASE ALER LORENTEGGIO: ASSESSORE BOLOGNINI PULISCE I MURI CON RESIDENTI E VOLONTARI IN VIA DEGLI APULI E ODAZIO

REGIONE HA GIA’ STANZIATO 100 MILIONI PER RIGENERAZIONE AREA

GIORNATA DI FESTA RESA POSSIBILE GRAZIE AL NUOVO REGOLAMENTO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 9 novembre 2019 – “I cittadini del Lorenteggio ancora una

volta hanno mostrato di amare il loro quartiere e di essere

pronti a impegnarsi in prima persona per la sua

riqualificazione. In quest’opera, hanno al loro fianco Regione

Lombardia che ha gia’ stanziato 100 milioni di euro per la

rigenerazione dell’area e che ha dimostrato sensibilita’ e

attenzione alle necessita’ dei residenti”. Questo il commento di

Stefano Bolognini, assessore regionale alle Politiche sociali,

abitative e Disabilita’ della Regione Lombardia, nel corso della

giornata di pulizia delle Case Aler di via Odazio 6 e via degli

Apuli 2, svolta oggi nell’ambito dell’iniziativa ‘Prendiamoci

cura della nostra citta”.

PENNELLO, VERNICE E TANTA ALLEGRIA – L’assessore Bolognini ha

partecipato, con pennello e vernice, all’opera di cleaning e

tinteggiatura dei muri dei due condomini del Lorenteggio,

affiancando sin dal mattino i residenti e i volontari

dell’associazione Retake Milano Onlus. Sono state cancellate le

scritte sui muri, e’ stato dato nuovo colore alle pareti degli

androni delle scale, sono stati segnalati e sistemati

malfunzionamenti e irregolarita’. “Tutto si e’ svolto in un clima

di amicizia e serenita’. Vedere ragazzi, adulti e anziani darsi

una mano per ‘ringiovanire’ le facciate delle loro case – ha

detto l’assessore – e’ stato significativo e, per certi aspetti,

commovente. Mi auguro di ripetere presto quest’iniziativa

simpatica e divertente anche in altre aree della citta’. Lavorare

insieme per il bene del proprio quartiere aiuta a rafforzare i

legami tra i residenti, facilita’ l’inclusione sociale e rende

piu’ vivibile il quartiere”.

NUMEROSI I PARTECIPANTI – Alla giornata di volontariato pro

Lorenteggio hanno partecipato una quarantina di persone, molte

delle quali residenti nei due condomini Aler. Tra di loro anche

i volontari dell’associazione Retake Milano Onlus. Variegata

l’eta’ dei partecipanti: non sono mancati anziani, studenti e

persino qualche bambino che si e’ divertito ad assistere

all’attivita’ dei genitori coinvolti nell’iniziativa. Il via

all’operazione di pulizia e’ stato dato alle 9 del mattino, le

ultime pennellate sono state previste intorno alle 16.

RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI POSSIBILE GRAZIE AI NUOVI PATTI –

Nel corso dell’iniziativa, l’assessore Bolognini ha

sottolineato: “Una giornata di festa come questa e’ stata resa

possibile grazie al nuovo Regolamento per la partecipazione dei

cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla

rigenerazione dei beni comuni”. Si tratta di una novita’ per Aler

Milano: grazie al Regolamento di cui si e’ dotata, infatti, puo’

stipulare Patti di collaborazione per coinvolgere i residenti

dei propri quartieri nelle buone pratiche di cittadinanza

attiva.