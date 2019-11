MILANO, SPRAY AL PEPERONCINO USATO PER SCHERZO IN METRO DENUNCIATO UN 17ENNE

DE CORATO: VA VENDUTO SOLO AI MAGGIORENNI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 09 novembre 2019 – “Lo spray al peperoncino e’ sicuramente

uno strumento utile contro le aggressioni ma, per evitare che

venga usato impropriamente, per esempio per fare pericolosi

scherzi, dovrebbe essere venduto solo ai maggiorenni, dietro

l’esibizione di un documento di identita'”. L’assessore regionale

alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De

Corato, ha cosi’ commentato la notizia della denuncia di un

17enne di origini nordafricane per avere spruzzato spray al

peperoncino sulla banchina della metropolitana milanese di

Crescenzago, provocando un’intossicazione a dieci persone.

Individuato, grazie alle telecamere di sorveglianza della

stazione, il ragazzo ha detto di averlo fatto per scherzo.