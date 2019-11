NO TAX DAY MILANO. FORZA ITALIA HA RACCOLTO PIÙ DI 2.000 FIRME PER CHIEDERE UN TETTO ALLE TASSE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 novembre 2019 – Grande giornata a Milano per la mobilitazione di Forza Italia nei mercati e nelle piazze per la raccolta firme contro il governo tasse e manette delle quattro sinistre. Grazie alla commissaria del Coordinamento Forza Italia Milano, on. Cristina Rossello, ai militanti, al gruppo di Palazzo Marino, ai consiglieri dei 9 Municipi, ai seniores e a Forza Italia Giovani che con grande entusiasmo hanno raccolto più di 2.000 firme di cittadini stanchi di essere vessati. È stata anche l’occasione per ascoltare le tante criticità evidenziate dai milanesi: scuole fatiscenti, degrado delle periferie, mezzi pubblici inefficienti e la questione nuovo stadio per cui in tantissimi ci hanno chiesto novità e sviluppi. Il meteo è stato dalla nostra parte perché, come dice il presidente Silvio Berlusconi, noi abbiamo il Sole in tasca!

Redazione