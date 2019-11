Come ogni martedì torna Il Buono in Tavola all’ombra di Sant’Eustorgio

Da martedì 12 novembre alcune new entry, nuovi prodotti e nuovi produttori tra le bancarelle all’ombra della Basilica: carne e uova di struzzo, frutta buona dentro ed i salumi di Podere Montizzolo. Come ogni martedì dalle 8,30 alle 13,30 al Parco delle Basiliche dalle aziende agricole lombarde alle tavole dei milanesi

Milano, Novembre 2019 – Da martedì 12 Novembre nuovi prodotti e nuove realtà agricole lombarde nella vetrina de Il Buono in Tavola, farmers’ market del martedì nel cuore di Milano. All’ombra della Basilica Sant’Eustorgio il meglio della produzione agricola lombarda, genuina e di stagione che dal prossimo martedì vedrà alcune novità: i milanesi potranno trovare sui banchi del mercato anche uova e carne di struzzo della fattoria Il Cascinetto (Salvarola, Cr), frutta buona dentro e i salumi di Podere Montizzolo (azienda di Caravaggio, Bg, fondata nel 1668).

In catalogo freschi di stagione, pane, focaccia, prodotti da forno, farine, torte salate, dolci, conserve, il miele prodotto sulle montagne di Sondrio, i salumi di maiale e di capra bio, le deliziose verdure di Carbonara al Ticino, gli arrosti, le carni bianche e rosse nostrane, il latte e le uova di Bergamo, le marmellate, il riso, dall’Oltrepo Pavese i vini naturali di Maggi Vini Possessione Sparano Capelli, la produzione di Cascina Santa Brera, realtà agricola bio del Parco Agricolo Sud. Non mancano inoltre i piatti pronti da asporto per una pausa pranzo sana e genuina. E ancora i formaggi vaccini, quelli bio di capra dei pascoli di Montegrino (Va) e Capracanta, formaggio caprino a latte crudo del progetto filiera di Slow Food Sopra La Panca. Sui banchi del mercato anche la frutta del progetto Buona Dentro, iniziativa contro lo spreco alimentare che propone mele di imperfetto aspetto a prezzi low cost per gustose torte di mele o da consumare in purezza.

Ritornano inoltre i jolly de Il Buono in Tavola. Tre al momento i produttori aderenti che si passeranno il testimone di martedì in martedì: lo zafferano prodotto nel cuore della Brianza di Anima Rossa; i frutti di bosco in vasetto o trasformati in deliziose marmellate e composte di Cascina di Mezzo; l’olio extra vergine di oliva Garda DOP biologico di La Cavagnina.

Il Buono in Tavola è una piccola realtà, un piccolo mercato agricolo di produttori e prodotti ai prezzi più equi in termini di rapporto qualità-prezzo che da quattro anni, grazie ad un bando del Comune di Milano, anima i martedì mattina della Milano dei Navigli con prodotti a filiera completa, sostenibilità, biodiversità.

Il Buono in Tavola

12, 19, 26 Novembre 2019

dalle 08,30 alle 13,30

Piazza Sant’ Eustorgio, Milano

Ingresso libero