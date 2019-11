DECESSO DETENUTO CARCERI DI MONZA. DE CORATO: SITUAZIONE A RISCHIO EPIDEMIA, D’ACCORDO CON SINDACATO PER MISURE PIU’ SEVERE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 novembre 2019 – “Il decesso avvenuto nelle carceri di

Monza e’ anche conseguenza del sovraffollamento e dell’elevata

presenza di detenuti extracomunitari clandestini, non sempre

sottoposti a stringenti controlli medici”. Cosi’ l’assessore

regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo

De Corato, commentando i recenti fatti luttuosi di cronaca

registrati nell’istituto penitenziario lombardo.

L’ALLARME LANCIATO DAL SAPPE – In seguito al decesso di un

detenuto straniero di 50 anni nel carcere di Monza, il Sindacato

Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE) ha rimarcato che ‘La

situazione sanitaria nelle carceri resta allarmante.

Assomigliano sempre piu’ a ‘moderni lazzaretti’ di manzoniana

memoria’. “Esprimo tutta la mia solidarieta’ alla Polizia

penitenziaria – ha detto l’assessore. Nelle carceri, la presenza

di immigrati malati puo’ scatenare epidemie che mettono a rischio

gli agenti. Sono indispensabili controlli sanitari piu’

stringenti sugli arrestati”.

IN MOLTI ISTITUTI SITUAZIONE INSOSTENIBILE – “Queste sono le

conseguenze di un’immigrazione senza controllo – ha sottolineato

De Corato -. Basti pensare che in Lombardia, a fronte di

1.250.000 immigrati regolari, sono presenti 112.000 clandestini:

di questi, 48.900 si trovano a Milano, e vanno ad aggiungersi ai

262.000 regolari in citta’. Il rapporto con la popolazione

italiana si ritrova all’interno delle carceri amplificato dallo

stato di illegalita’ di chi si trova nel nostro Paese senza

averne diritto. A San Vittore, per esempio, oltre il 60% dei

reclusi e’ costituito da immigrati. Una situazione potenzialmente

esplosiva, se le loro condizioni sanitarie non venissero

accertate per tempo”

Redazione