LOMBARDIA, CRESCE DEL 67% L’IMPIEGO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ NEL SETTORE DELLE IMPRESE COOPERATIVE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 novembre 2019 – Le cooperative creano valore e rispondono ai bisogni del territorio.

I dati di Unioncamere, rielaborati da Polis Lombardia,

dimostrano la sostanziale resilienza del sistema lombardo con

una diminuzione delle cooperative con zero addetti e una forte

crescita dell’impiego di persone con disabilita’ (+67%) perche’,

soprattutto le grandi imprese, si affidano alle cooperative per

rispettare gli obblighi di legge. Su circa 18.600 imprese

cooperative registrate in Lombardia (il 13% del totale

italiano), il numero maggiore si registra in provincia di Monza

e Brianza (1226) e di Bergamo (1111) e, per comparto, nel

settore del magazzinaggio e trasporto (18%). Di queste, 1833

sono cooperative sociali iscritte all’albo regionale.

Se ne e’ parlato in occasione della prima Conferenza

regionale della Cooperazione in Lombardia, a cui hanno

partecipato, tra gli altri, gli assessori Alessandro Mattinzoli

(Sviluppo economico), Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e

Sistemi verdi), Melania Rizzoli (Istruzione, Formazione e

Lavoro) e Stefano Bolognini (Politiche sociali).

MATTINZOLI: BUONE PRATICHE PER VINCERE SFIDA INNOVAZIONE –

“Confermiamo – ha spiegato Mattinzoli – la nostra attenzione nei

confronti del mondo della cooperazione che svolge sul territorio

lombardo importati servizi di pubblica utilita’, in ambito sia

sociale sia produttivo. Un modello che possiamo ritenere ancora

attuale, ma che, per vincere la sfida dell’innovazione, deve

saper cogliere i punti di fragilita’ in questo momento di

evoluzione, senza perdere il suo Dna, che e’ la diffusione del

benessere in tutto il tessuto sociale. Come Regione vogliamo

pertanto mettere a disposizione quelle leve che, anche a livello

normativo, possano sostenere le buone pratiche ed innescare

eventuali correttivi”.

ROLFI: IMPORTANTE RUOLO DELLA COOPERAZIONE – “Anche nel comparto

agroalimentare lombardo – ha aggiunto Rolfi – il ruolo del

sistema della cooperazione e’ importante. Il sistema

cooperativistico in Lombardia e’ un modello strutturato

soprattutto nel comparto lattiero caseario, ma anche in ambito

ortofrutticolo e della trasformazione zootecnica. Le cooperative

lavorano circa il 60% del latte lombardo. “In vista del prossimo

Piano di Sviluppo rurale – ha detto ancora – dialogheremo con le

cooperative per affrontare in modo adeguato il tema della

sostenibilita’ ambientale, della visione di filiera e della

sburocratizzazione”.

RIZZOLI: INSERIMENTO AL LAVORO PERSONE FRAGILI – “L’assessorato

all’Istruzione, Formazione e Lavoro – ha proseguito Melania

Rizzoli – s’interessa al vasto e ricco mondo della cooperazione

soprattutto per l’inserimento lavorativo delle persone piu’

fragili, che e’ grande opportunita'”.

BOLOGNINI: RISPOSTE CONCRETE AI BISOGNI – “La cooperazione

sociale – ha concluso l’assessore Bolognini – rappresenta un

importante fenomeno economico e sociale del Paese, profondamente

radicato nelle comunita’ locali, che si traduce nella capacita’ di

dare risposte concrete ai bisogni espressi dai nostri territori,

per esempio nella gestione dei servizi sociali e sociosanitari,

dove molti sono gestiti direttamente e/o per conto di enti

pubblici, come gli asili nido, le RSA e i centri diurni e

residenziali per disabili”.