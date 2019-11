MILANO, CELEBRAZIONI DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE. DE CORATO: AUSPICO RIPRISTINO FESTA DEL 4 NOVEMBRE

L’ASSESSORE: CHIEDERO’ AI PARLAMENTARI LOMBARDI DI FAR PROPRIA PROPOSTA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 novembre 2019 – “Ritengo necessario celebrare l’unita’

nazionale, soprattutto in un momento storico come quello

attuale, dove sembra stia perdendo la sua fondamentale

importanza. Per questo proporro’ ai parlamentari lombardi di

chiedere di ripristinare il 4 novembre come festivita’

nazionale”. Cosi’ l’assessore regionale alla Sicurezza,

all’Immigrazione e alla Polizia locale, Riccardo De Corato, al

termine del corteo celebrativo svoltosi questa mattina a Milano,

in occasione delle celebrazioni dell’Unita’ nazionale e delle

Forze armate, organizzato dall’Associazione nazionale

combattenti e reduci.

EMOZIONI, APPLAUSI E ONOR PATRIO – De Corato ha marciato con i

Bersaglieri alla testa del corteo, che ha attraversato il cuore

del capoluogo lombardo. “Accompagnati dalla Fanfara – ha

sottolineato l’assessore – siamo partiti da piazza Gramsci e

abbiamo sfilato lungo le vie Paolo Sarpi e Volta, in largo la

Foppa, corso Garibaldi e viale Pasubio, fino ad arrivare in

Porta Volta, davanti al Monumento dei caduti della Prima guerra

mondiale. Centinaia di milanesi erano presenti e hanno

applaudito l’inno nazionale e le canzoni patriottiche suonate

dalla Fanfara”.

Redazione