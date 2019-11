BAREGGIO – NESSUN PROBLEMA STRUTTURALE, RIAPRE LA MENSA

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 11 novembre 2019 – Da domani, martedì 12 novembre, riapre la mensa scolastica di via Matteotti. Il refettorio era stato chiuso in via precauzionale a seguito della segnalazione di una possibile anomalia sulla tenuta del controsoffitto sollevata da Gemeaz, la società che ha in gestione il servizio. Nei giorni scorsi sono stati ultimati tutti i controlli e non è emerso alcun problema strutturale.

“Vista la segnalazione di Gemeaz, con la scuola avevamo convenuto di bloccare, fino a nuove verifiche, l’accesso dei bambini al refettorio – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici e all’Istruzione Roberto Pirota -. Da parte dell’Amministrazione comunale, dell’Ufficio Scuola e dell’Ufficio Tecnico, appena emerso il possibile problema, è stato fatto il massimo per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile. Purtroppo l’eccessivo zelo di chi ha svolto i lavori di sistemazione del plafone per conto di Gemeaz dopo il cedimento di alcuni pannelli il mese scorso, ha portato qualche disagio alla scuola e agli studenti. Ora, comunque, l’importante è che il servizio torni alla normalità”.

“Per fortuna – ha aggiunto il sindaco Linda Colombo – la situazione si è risolta in un nulla di fatto e l’allarme lanciato senza le dovute verifiche non ha trovato riscontri nella realtà”.