Ceriano – Un IV novembre con i ragazzi e vicini alle forze dell’ordine

Memoria e rispetto le parole chiave della commemorazione

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 11 novembre 2019 – Il tradizionale appuntamento per la commemorazione del 4 novembre ha visto tra i protagonisti i ragazzi della scuola civica di musica e della banda cittadina, che hanno accompagnato con brani musicali e canti corali l’evento.

La commemorazione si è svolta nell’aula consigliare per la pioggia, a pochi passi dal Monumento ai Caduti dove è stata deposta una corona di fiori, dopo l’alzabandiera.

Il sindaco Roberto Crippa, nel suo intervento si è soffermato molto sul senso di gratitudine e sul rispetto dovuti alle donne e agli uomini delle Forze dell’ordine e delle Forze armate, che ogni giorno e in qualsiasi condizione ambientale, operano per la nostra sicurezza e per la salvaguardia della democrazia e della pace, valori ai quali dedicarono la vita migliaia di giovani caduti sui campi di battaglia.

“E’ stato un momento molto intenso e partecipato nel quale ho voluto esprimere il mio ringraziamento personale e a nome di tutta l’Amministrazione alle forze armate e dell’ordine che in questi ultimi mesi abbiamo visto presenti con continuità e determinazione sul nostro territorio, dai Carabinieri, alla Polizia, all’Esercito sino alla Guardia di Finanza” -commenta il sindaco Crippa.

“Mi ha fatto molto piacere la presenza numerosa di giovani e ragazzi perché ritengo sia fondamentale riuscire a trasmettere loro il senso del rispetto verso uomini e donne in divisa e la gratitudine e la riconoscenza per il compito che svolgono oggi come hanno svolto, anche cento e più anni fa coloro che hanno combattuto e si sono sacrificati per la patria”.

La manifestazione è proseguita con la Santa Messa in Chiesa Parrocchiale e, infine, con il pranzo conviviale in Villa Rita organizzato dall’Associazione Combattenti e Reduci.