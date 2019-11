COMPRAVENDITA DI UN IMMOBILE A MILANO: CONVIENE DI PIU’ AFFIDARSI AD UNA AGENZIA IMMOBILIARE TRADIZIONALE O A UNA MODERNA ONLINE?

Milano, 11 novembre 2019 – In Lombardia e in particolare in tutta la città metropolitana di Milano, il mercato immobiliare, sia per quanto concerne le abitazioni che per quanto riguarda gli immobili commerciali, è sempre in forte fermento.

Le dinamiche della compravendita o del prendere un immobile in affitto, sia per i privati che per le imprese o piccoli imprenditori, in questi anni sono cambiate molto. A Milano città l’evoluzione di questo è comprovata dall’esperienza di Housefy, immobiliare digitale, tanto da essere diventata, dopo l’esperienza in molti paesi europei, una vera alternativa alle tradizionali immobiliari.

Il dover cercare o vendere casa a Milano e provincia, sembrerebbe semplice, ma, molti sono i fattori che incidono sul fatto che una compravendita vada a buon fine e metta d’accordo il proprietario con la parte acquirente.

Come se non bastasse, le città si è trasformata molto in questi ultimi 10 anni e intere parti del centro cittadino o delle periferie si sono trasformate, completamente.

Da una parte abbiamo un mercato del “nuovo”, con nuove realtà residenziali dotate di tutti i comfort ricercati, sia per quanto riguarda l’unità immobiliare stessa, che il contesto in cui si trova.

Dall’altra ci sono palazzi storici e di prestigio, nonché “case di corte” che affascinano sempre, soprattutto per la loro posizione e caratteristiche storiche.

Lo stesso vale per le attività commerciali, le cui ubicazioni vengono sia scelte in contesti urbani nuovi che in centri storici, purchè in entrambi i casi, lontano da aree a traffico limitato, facilmente raggiungibili e servite da mezzi pubblici nonché dotate di parcheggio.

Da queste premesse, ormai, note, la compravendita rimane pur sempre una incognita. Tanti gli affari e tante le delusioni. Molto spesso le aspettative vengono deluse sia dal lungo tempo per concludere l’affare sia dalle tante offerte, che impediscono la vendita o il comprare al momento giusto e al posto giusto.

Questo perchè anche la tradizionale agenzia sotto casa, alla quale si affidava in esclusiva il nostro immobile, oggi più che mai con l’avvento di internet e con lo sviluppo di software dedicati, si trova di fronte ad un mercato, non solo locale, ma, anche globale, che la pone di fronte a nuove sfide.

Nuove sfide sulle quali sia gli acquirenti che i venditori sono ben consapevoli di quanto sia cambiato il mercato anche in un paesino di provincia con nemmeno mille abitanti.

Questo perchè le esigenze della parte venditrice e della parte acquirente sono cambiate in modo rapido: chi vende vuole subito che la propria proposta di vendita raggiunga subito tutti i potenziali clienti,solo quelli interessati, non i “curiosi”, mentre, chi compra, invece, vuole al minor costo, avere professionisti che lo affianchino e lo seguano in tutte le fasi della trattativa, affinchè l’affare sia completo in tutti i suoi aspetti.

Anche se tutto avviene online e sembra impersonale, rimangono importanti due aspetti di queste “moderne agenzie online”: la presenza di personale preparato e professionale pronto ad assisterci in tutto, e l’importanza di pubblicizzare la propria intenzione, di vendere o comperare con annunci, affinchè rimanga fondamentale per tutte le parti interessate il vendere o comperare quanto desiderato, ciò nonostante le metodologie siano cambiato. Chiunque vende, deve vedere che quello che vende sia visibile sia nel proprio centro abitato che nei migliori siti internet.

Quindi, il punto di forza di queste moderne piattaforme online è il fatto che con molta rapidità comparano tutto il mercato immobiliare presente nel territorio in cui si cerca o si vende la propria soluzione immobiliare desiderata, comparando in tempo reale, sia l’esatto valore dell’immobile, fattore principale per tutte, nonchè le soluzioni analoghe o alternative, affinchè la compravendita sia solo un successo per entrambe le controparti.

L. M.