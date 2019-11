COMUNITA’ MONTANE, TIZIANO MAFFEZZINI ELETTO NUOVO PRESIDENTE CONFERENZA LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 novembre 2019 – Tiziano Maffezzini, attuale presidente

della Comunita’ Montana Valtellina di Sondrio, e’ stato eletto

all’unanimita’ nuovo presidente della Conferenza dei presidenti

delle Comunita’ montane lombarde. L’elezione e’ avvenuta, a

Palazzo Lombardia, alla presenza dell’assessore agli Enti

locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori e dei 23

presidenti delle Comunita’ montane lombarde.

“Ringrazio il presidente uscente, Alberto Mazzoleni, per il

prezioso lavoro svolto nei sette anni della sua presidenza – ha

commentato Sertori – e faccio un grande in bocca al lupo al neo

presidente Maffezzini per l’importante ruolo che ha assunto”.

“Sono un sostenitore delle Comunita’ montane – ha continuato –

perche’ determinano i confini di riferimento dei territori

montani e permettono di dare loro la giusta rappresentanza e

valorizzazione. Regione Lombardia ha intrapreso la strada giusta

col voler mantenere questi enti che contraddistinguono ben il

40% del territorio regionale e che hanno esigenze e

problematiche diverse rispetto alla pianura”.

“L’auspicio dunque – ha concluso Sertori – e’ quello di poter

continuare positivamente con il lavoro svolto sino ad ora, con

il coinvolgimento e l’impegno da parte di tutti per rafforzare

le Comunita’ montane, in termini di attivita’ sul territorio”.

“Ci aspetta un grande lavoro – ha aggiunto il neo-presidente

Maffezzini – per valorizzare il ruolo della Comunita’ montane,

per la crescita e lo sviluppo dei territori montani della nostra

Regione”.

La Conferenza dei presidenti e’ stata inoltre l’occasione per

presentare lo stato di fatto del ‘Catasto regionale della Rete

escursionistica lombarda’ affidato ad Ersaf, in collaborazione

con Cai ed enti territoriali. Si tratta di un work in progress

che verra’ aggiornato costantemente. I presidenti delle Comunita’

montane sono stati messi a conoscenza del primo censimento

effettuato, denominato ‘Versione zero’ da cui risultano circa

11.000 km di sentieri rilevanti per le valenze ambientali,

storiche e naturalistiche, al fine di coinvolgerli

nell’implementazione dei dati mancanti.

Redazione