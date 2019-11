DISABILITA’ SENSORIALE, 700.000 EURO PER SPERIMENTAZIONE IN NIDI E MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA SCUOLA DELL’INFANZIA

BOLOGNINI: INTERVENTO CHE DIMOSTRA L’ATTENZIONE DELLA REGIONE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 11 novembre 2019 – “Con la delibera approvata oggi abbiamo

stanziato 700.000 euro per gli interventi in favore di bambini

nella fascia d’eta’ 0-36 mesi che frequentano i nidi e micronidi

pubblici e privati e le sezioni primavera della scuola

dell’infanzia; una sperimentazione preannunciata dalla delibera

n.1682/2019 – ha commentato l’assessore alle Politiche sociali,

abitative e disabilita’ Stefano Bolognini – con la quale si e’

stabilito di sperimentare un modello di offerta inclusivo che

garantisca ai bambini con disabilita’ sensoriale precoci

interventi, opportunita’ di socializzazione e adeguate

stimolazioni per il miglior inserimento nel contesto del nido.

Sono molto soddisfatto di questa delibera e di dare il via alla

sperimentazione con modalita’ di realizzazione ampiamente

condivise con il tavolo delle associazioni delle persone con

disabilita’ sensoriale maggiormente rappresentative a livello

regionale e di Anci Lombardia”

LA SPERIMENTAZIONE – La sperimentazione, su tutto il territorio

lombardo, durera’ due anni e coinvolgera’ circa 50 bambini l’anno.

Il processo sperimentale sara’ monitorato in tutte le fasi di

realizzazione attraverso un confronto costante con i soggetti

coinvolti nell’attuazione e con esperti nelle tematiche

concernenti la disabilita’ sensoriale e la prima infanzia.

Regione Lombardia ha valutato di affidare la governance

territoriale alle Ats, in quanto il sistema regionale di

attuazione degli interventi di inclusione scolastica rivolti

agli studenti con disabilita’ risulta essere gia’ di loro

competenza.

DUE ANNI PER IL MONITORAGGIO – “Abbiamo ritenuto opportuno

fissare la durata della sperimentazione a due anni, – ha

spiegato l’assessore Bolognini – periodo congruo per il

monitoraggio, con l’obiettivo primario di perfezionare entro il

biennio il modello d’intervento al fine di stabilizzarlo al

termine del periodo sperimentale. Questo intervento mostra

l’attenzione della Giunta verso la disabilita’ sensoriale,

permettendo a tutti i bambini di avere le stesse opportunita’.

Gli enti erogatori aderenti metteranno a disposizione figure

professionali con competenze ed esperienze nell’ambito della

disabilita’ sensoriale, che predisporranno un Piano individuale

che risponda alle esigenze di ogni bambino”.

Nell’attuazione della sperimentazione saranno coinvolti

prioritariamente i nidi in cui risultano gia’ frequentanti o

iscritti o in lista d’attesa, per l’anno socioeducativo

2019/2020, bambini con disabilita’ sensoriale.

La delibera definisce i criteri per l’attuazione della

sperimentazione, il modello organizzativo e i gli avvisi tipo

per la manifestazione d’interesse da parte dei nidi e micronidi

pubblici e privati e degli enti erogatori qualificati allo

svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli

studenti con disabilita’ sensoriale per l’anno 2019/2020. La

delibera riporta anche lo scherma tipo di convenzione da

adottare tra Ats ed ente erogatore.