Incidenti. 10 pedoni investiti a Milano e provincia: gravissima donna investita a Pero

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 11 novembre 2019 – Giornata caratterizzata da pioggia, ma, anche da una serie di incidenti stradali che hanno visto coinvolti diversi pedoni, le cui dinamiche e cause sono in corso da parte delle forze dell’ordine.

L’incidente più grave è avvenuto a Pero, intorno alle ore 18.35, sulla Strada Statale del Sempione, all’altezza del civico 178, dove una donna di 52 anni è stata ricoverata in codice rosso all’Ospedale Sacco di Milano, dopo esser stata investita e sbalzata per circa una decina di metri da un’auto.

Poco prima, intorno alle ore 18.25, ad Arese, in viale Monte Resegone, all’altezza del civico 65, un uomo di 56 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Garbagnate Milanese.

Quasi contemporanenamete, a Sesto San Giovanni, una donna di 46 anni è stata trasportata all’ospedale San Raffaele di Milano in codice giallo, dopo esser stata investita in via Monte Grappa.

A Gorgonzola, alle 18.20, una donna di 38 anni, in piazza Alcide De Gasperi, è stata investita e trasportata in codice verde all’ospedale di Melzo, mentre una donna di 76 anni, sempre alla stessa ora, in via Castel Morrone a Milano, è stata trasportata al Niguarda in codice giallo, sempre a causa di un investimento.

Alle 18.00, in via Melchiorre Gioia 125, a Milano, è stata investita e trasportata in all’ospedale Fatebenefratelli di Milano in codice verde, mentre, in piazza Aquileia, una ragazza di 20 anni è stata portata in codice verde al Policlinico.

Più gravi le condizioni di un uomo di 47 anni, investito a Cinisello Balsamo, intorno alle ore 17.48, in via Domenico Brambilla, che, dopo esser stato soccorso, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda.

Sulla via Emilia a San Donato Milanese, alle ore 17.45, un 49enne, sempre a causa di un investimento, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di San Donato.

Intorno alle ore 12.30 di oggi, in via Benaco 27, a Milano, una donna di 59 anni è stata investita e trasportata in codice verde all’Ospedale Gaetano Pini.

V. A.