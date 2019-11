INNOVAZIONE. INAUGURATO DA VICEPRESIDENTE SALA NUOVO HUB A BRESSO:IN LOMBARDIA 27% DELLA RICERCA IN ITALIA, PRIMI IN EUROPA

(mi-lorenteggio.com) Bresso/MI, 11 novembre 2019 – Il vicepresidente di Regione

Lombardia Fabrizio Sala e’ intervenuto all’inaugurazione di

Z-Life, hub di Ricerca dedicato al settore delle Scienze della

Vita a Bresso/MI.

“Piu’ di un terzo dei nostri accordi per la Ricerca – ha detto il

vicepresidente – sono destinati al settore Life Science che

Regione Lombardia reputa fondamentale ed e’ parte principale del

nostro Programma Strategico Triennale per la Ricerca e

l’innovazione. In Lombardia si svolge il 27% della ricerca del

nostro Paese e da mesi ormai la nostra Regione e’ la prima in

Europa per la produzione farmaceutica superando la Germania. La

Lombardia e’ il volano di crescita per tutta Italia perche’ ricco

di eccellenze a livello scientifico e a livello industriale”.

“Se consideriamo sia il contributo diretto sia l’indotto – ha

rimarcato il vicepresidente Sala – il valore aggiunto di tutta

la filiera del settore Life Science in Lombardia e’ pari al 12 %

del Pil regionale, con un valore di quasi 50 miliardi di euro.

Numeri che testimoniano la grande presenza sul territorio di

imprese che operano in diversi settori, garantendo flessibilita’

e dinamismo a livello imprenditoriale”.

“Vogliamo aprire Human Technopole – ha concluso – a tutte le

realta’ del territorio, per poter scambiare dati in modo

digitale, per far si’ che ricerca e innovazione facciano da

traino per lo sviluppo economico del nostro territorio”.