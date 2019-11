SPARI CONTRO PORTAVALORI A SEGRATE, DE CORATO: SOLIDARIETA’ A CORAGGIOSA GUARDIA GIURATA FERITA. NECESSARIO INASPRIMENTO PENE

(mi-lorenteggio.com) Segrate, 11 novembre 2019 – Stamane, in via Piaggio, alcuni malviventi, sono entrati in azione alle 7.30, mentre le guardie giurate stavano prelevando l’incasso del «Bricoman» dalla cassa continua del negozio. Al rifiuto da parte delle guardie di consegnare il denaro, ne è nata una sparatoria tra i malviventi e le guardie, dove sono stati esplosi numerosi colpi di arma da fuoco. Una guardia è stata ferita da alcune schegge.

L’assessore regionale alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha espresso

solidarieta’ alla guardia giurata ferita questa mattina a Segrate

(MI) durante un tentativo di rapina.

ASSESSORE: NECESSARIO INASPRIMENTO PENE – “E’ necessario – ha

sottolineato De Corato – un forte inasprimento delle pene per

gli autori di assalti armati come questo. Delinquenti cosi’, che

non hanno paura di aprire il fuoco chi svolge il proprio lavoro,

meritano pene piu’ severe. Il mio auspicio e’ che i due malviventi

vengano presto individuati ed arrestati e che scontino la

condanna senza riduzioni”.

Redazione