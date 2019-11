VIOLENZA DI GENERE, SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE PER FAVORIRE EMERSIONE FENOMENO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 11 novembre 2019 – “L’importante lavoro svolto in questi

anni in termini di prevenzione e sensibilizzazione ha favorito

l’emersione del fenomeno. Nel contempo abbiamo investito per

migliorare la qualita’ dei servizi di accoglienza e presa in

carico delle donne che hanno subito violenza, consapevoli

dell’importanza di accompagnare le vittime nel difficile

percorso di fuoriuscita dal contesto di maltrattamento”.

Lo ha affermato l’assessore alla Famiglia, Genitorialita’ e Pari

Opportunita’ Silvia Piani, nel corso del suo intervento in merito

al contrasto al fenomeno della violenza di genere, oggi al

convegno ‘La violenza contro le donne, la famiglia luogo

pericoloso?’, organizzato da Spi Lombardia, presso il Centro

Congressi Stelline di Milano, a cui hanno anche partecipato, tra

gli altri, Fabio Roia, presidente della Sezione Misure di

prevenzione del Tribunale di Milano, Manuela Ulivi, presidente

della Casa delle donne maltrattate di Milano e Isabella

Merzagora, presidente della Societa’ Italiana di Criminologia.

INTERVENTI A SEGUITO DI MISURAZIONI SUL FENOMENO – Poiche’ il

fenomeno della violenza di genere e’ oggetto di misurazione

statistica, le Regioni, cosi’ come le altre istituzioni pubbliche

e private, hanno, dal 2006 (prima misurazione Istat) a

disposizione dati puntuali a partire dai quali articolare

interventi funzionali al contrasto, acquisiti anche dalla

Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio istituita

nel 2017 dal Senato.

I DATI – Secondo la rendicontazione elaborata proprio dalla

Commissione sui dati Istat, la violenza sulle donne e’ fenomeno

molto ampio e ancora troppo diffuso, a partire dalla famiglia.

Nel corso della propria vita poco meno di 7 milioni di donne tra

i 16 e i 70 anni (il 31,5%, che sale al 51% nel caso di donne

divorziate o separate), riferisce di aver subi’to una qualche

forma di violenza fisica (il 20,2%) o sessuale (il 21%), dalle

forme meno gravi come lo strattonamento o la molestia a quelle

piu’ gravi come il tentativo di strangolamento o lo stupro (il

5,4 %). Gli autori delle violenze piu’ gravi (violenza fisica o

sessuale) sono prevalentemente i partner attuali o gli ex

partner (nel 62,7% dei casi) Gli sconosciuti sono invece nella

maggior parte dei casi autori di molestie sessuali (nel 76,8%

dei casi).

APPROCCIO INTEGRATO PER METTERE INIZIATIVE A SISTEMA – “Stiamo

lavorando, proprio in queste settimane, alla stesura del nuovo

piano quadriennale, proponendo un approccio integrato che metta

a sistema le iniziative di prevenzione e presa in carico, con

l’obiettivo di essere sempre piu’ efficaci nel contrastare un

fenomeno inaccettabile”.