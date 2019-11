VOLLEY FEMMINILE, SABATO A MILANO LA SUPERCOPPA ITALIANA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 novembre 2019 – Si giocherà sabato prossimo, 16 novembre, all’Allianz Cloud di Milano il primo evento della stagione del volley rosa di Serie A. Sul campo di gioco completamente rinnovato di piazza Stuparich, Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara si sfideranno per la conquista della 24° Supercoppa Italiana.

Il match è stato presentato al Belvedere di Palazzo Lombardia dal presidente della Lega Italiana Pallavolo Femminile, Mauro Fabris; dall’amministratore delegato di Master Group Sport, Giovanni Carnevali alla presenza del presidente della Regione, Attilio Fontana, dell’assessore regionale allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi e di quello comunale Roberta Guaineri.

UNA PARATA DI STELLE – Una parata di stelle, vestite di gialloblù e di azzurro, l’ennesimo capitolo di una sfida che ha caratterizzato nell’ultimo triennio e ancora sta caratterizzando la pallavolo femminile. Per il terzo anno consecutivo, infatti, le formazioni allenate da Daniele Santarelli e Massimo Barbolini si contenderanno il trofeo cui partecipano la vincitrice dello Scudetto e la vincitrice della Coppa Italia della stagione precedente.

FONTANA: LOMBARDIA È UNO DEI LUOGHI PIÙ ATTRATTIVI DEL PAESE – “Desidero anzitutto complimentarmi – ha detto Fontana – con la Federazione italiana che ha permesso al volley di diventare un degli sport più popolari in Italia. La pallavolo è riuscita a riconquistare il grande pubblico e quel consenso che merita. La sfida di sabato sarà un evento molto bello e di respiro internazionale anche perché, ancora una volta, si sfideranno le due squadre che si sono contese la Champions League. Insomma, sarà una grande festa sportiva che, mi auguro, l’anno prossimo, possa essere arricchita dalla presenza di almeno una squadra lombarda. Stiamo studiando come portare a Milano tanti altri eventi sportivi perché la Lombardia offre un palcoscenico unico per i grandi eventi. Siamo infatti uno dei luoghi più attrattivi del nostro Paese”.

TANTE CAMPIONESSE IN CAMPO – Straordinarie le protagoniste del volley italiano e internazionale che calcheranno il taraflex rosa e viola: Paola Egonu, Cristina Chirichella, Miriam Sylla, Stefana Veljkovic, Monica De Gennaro, Elitsa Vasileva, Kimberly Hill, Jovana Brakocevic e tante altre.

CAMBIAGHI: GRANDE SPOT SPORTIVO – E’ un onore – ha detto Cambiaghi – ospitare sia la conferenza stampa di presentazione che questa attesissima sfida che tingerà Milano e la Lombardia di rosa. La pallavolo è il secondo sport più praticato in Lombardia e quello dove abbiamo il maggior numero di tesserati. Siamo dunque felici che sia stato scelto proprio il campo di Milano. La supercoppa è un grande ‘spot’. Per i più giovani e per chi si avvicina alla pratica sportiva poter incontrare e vedere i propri idoli è un ottimo punto di partenza per il loro futuro e per appassionarsi sempre di più alla pratica sportiva. La Lombardia punta molto sui testimonial ed è proprio per questo che ci proponiamo di essere la regione che ospita sempre più grandi eventi e sempre più importanti. Insomma, ci candidiamo ad essere la regione più sportiva d’Italia”.

Redazione