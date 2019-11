AMBIENTE.ASSESSORE CATTANEO HA INCONTRATO COMITATO CITTADINI ANTIDISCARICA COMUNI CASOREZZO, BUSTO GAROLFO, CANEGRATE

Milano, 12 nov) L’assessore all’Ambiente e Clima

Raffaele Cattaneo ha incontrato oggi, a margine dei lavori del

Consiglio regionale, i sindaci dei Comuni di Casorezzo, Busto

Garolfo, Canegrate, accompagnati da alcuni rappresentanti del

‘Comitato cittadini antidiscarica’, che hanno manifestato

davanti alla sede del Consiglio regionale della Lombardia,

contro l’apertura di una discarica tra i Comuni di Casorezzo e

Busto Garolfo, in provincia di Milano.

L’incontro si e’ sviluppato sui tre punti principali.

REGIONE NON HA COMPETENZE SU DECISIONE CITTA’ METROPOLITANA – “In

relazione all’autorizzazione della discarica emanata da Citta’

Metropolitana, e’ stato chiarito che Regione Lombardia non ha

competenza per intervenire per superare una autorizzazione che

ha dato Citta’ Metropolitana e che la responsabilita’ di quella

autorizzazione compete alla Citta’ Metropolitana”.

E’ stato ricordato inoltre che Regione Lombardia, ritendo fondate

alcune osservazioni sul procedimento autorizzativo, in sede

amministrativa si e’ costituita ‘ad adiuvandum’ al fianco dei

Comuni davanti al Tar.

Per quanto riguarda la richiesta dei sindaci di avere garanzie

di tutela rispetto al futuro dell’area, l’assessore Cattaneo ha

spiegato la ragione per la quale ritiene non appropriato una

Legge Regionale sui Plis come strumento di garanzia futura per

quest’area: “La legge e’ un provvedimento generale astratto non

idoneo per risolvere un problema specifico. Una legge che

preveda i Plis come criterio escludente invertirebbe l’attuale

disciplina della programmazione regionale, consentirebbe ai

Comuni di imporre le proprie volonta’ sulla programmazione

regionale. Ritengo quindi – ha commentato l’assessore – che la

legge sui Plis non sia lo strumento idoneo per risolvere un

problema specifico quale quello di questo territorio”.

“La programmazione sul sistema di gestione dei rifiuti infatti –

ha chiosato – e’ una programmazione regionale, attuata poi nella

declinazione sul territorio dalla Provincie e dalla Citta’

Metropolitana”.

Infine, l’assessore all’Ambiente ha illustrato una strada che

potrebbe tutelare l’area: “Ritengo che ci possa essere un’altra

strada, che e’ quella di valutare all’interno dell’Atto di

indirizzi del nuovo piano di Gestione dei rifiuti – in questa

fase all’attenzione del Consiglio Regionale – e poi nella

stesura definitiva dello stesso che sara’ in capo alla Giunta, la

possibilita’ di introdurre maggiori tutele per il territorio

interessato sulla base di elemento oggettivi che i Comuni ci

hanno sinteticamente illustrato e che forniranno in modo piu’

approfondito sia al Consiglio sia alla Giunta. In questo modo,

potremo approfondirli e recepirli, nella misura della loro

fondatezza, all’interno della programmazione regionale. Ritengo

che questa sia la strada per poter fornire a questo territorio

maggiore tutela per il futuro”.