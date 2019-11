BRENTA,RHO, S. GIORGIO SU LEGNANO, S.MARTINO DALL’ARGINE E SPESSA: DA REGIONE 2 MILIONI PER ONIFICA SITI CONTAMINATI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 novembre 2019 – La Giunta regionale della Lombardia ha

approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima

Raffaele Cattaneo, uno stanziamento di quasi due milioni di euro

finalizzati alla ‘Realizzazione degli interventi di bonifica’

dei siti contaminati presenti sul territorio regionale.

“Lo stato degli interventi di bonifica in Lombardia negli ultimi

anni ha evidenziato un’intensa attivita’ sia dal lato

dell’amministrazione pubblica sia da quello dei privati. A

dicembre 2018 si possono contare 2194 siti bonificati con un

incremento del 57 per cento (2012-2018). Con il nuovo piano di

gestione dei rifiuti e delle bonifiche la priorita’ per Regione

Lombardia e’ l’individuazione delle criticita’ presenti sul

territorio e il loro risanamento, promuovendo la rigenerazione

delle aree degradate, nel rispetto della sostenibilita’

ambientale”.

“Al fine di incrementare le azioni per una maggiore tutela

dell’ambiente e intervenire nelle bonifiche delle aree inquinate

e dove sono presenti rischi per l’ambiente, la Regione sosterra’

con 1.953.700,00 euro i Comuni che ne hanno fatto richiesta,

nella gestione degli interventi di bonifica, per superare rischi

dovuti alla presenza di rifiuti e per la messa in sicurezza

delle aree”.

COPERTURA FINANZIARIA – Il totale degli impegni di spesa

previsti per l’annualita’ 2019 e’ pari a 1.953.700,00 euro che

trova copertura sui Capitoli di Bilancio e nello specifico:

693.542,00 euro a valere sul ‘Fondo regionale per interventi di

bonifica ambientale’ e 1.260.158,00 euro dai ‘Contributi in

capitale alle amministrazioni locali per attuazione di programmi

ambientali per la bonifica dei siti contaminati’.

DESTINATARI – Destinatari della misura sono le Amministrazioni

comunali che hanno fatto la richiesta alla Regione di poter

avere contributi per la realizzazione o il completamento o

l’avanzamento degli interventi di bonifica e delle operazioni

gia’ avviate e oggetto di precedenti finanziamenti deliberati

dalla Giunta regionale.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L’ANNO 2019 – Sulla base delle

istanze di finanziamento pervenute e delle valutazioni

effettuate nella fase istruttoria, di seguito gli interventi da

finanziare per l’anno 2019 con l’indicazione delle risorse

necessarie per l’attuazione degli stessi.

COMUNE DI BRENTA/VA – Interventi di completamento della

caratterizzazione ambientale, smaltimento rifiuti/messa in

sicurezza dell’Area ex conceria Fraschini, ubicata nei Comuni di

Brenta e Cittiglio/VA.

Nel territorio dei comuni di Brenta e Cittiglio (VA) e’ ubicato

il sito da bonificare di interesse regionale denominato area

‘Ex-Conceria Fraschini’, che risulta cosi’ suddiviso:

Comune di Brenta: area interessata dai fabbricati produttivi

dell’ex- Conceria;

Comune di Cittiglio: area interessata dallo stoccaggio dei

fanghi di conceria e successivamente utilizzata dalla ex-societa’

Acquatech, che vi ha realizzato un impianto di smaltimento di

rifiuti liquidi.

Attualmente l’area e’ nella disponibilita’ della Curatela

fallimentare che ha comunicato di non essere tenuta ad alcuna

attivita’ conoscitiva, programmatoria, o esecutiva in relazione

alla presenza di rifiuti rilevata sull’area ex-Conceria

Fraschini’.

Il sito di e’ gia’ stato oggetto di finanziamento regionale nei

precedenti esercizi finanziari.

Il finanziamento richiesto dal Comune di Brenta, che agisce ‘ex

officio’, riguarda il completamento della caratterizzazione del

sito e lo smaltimento dei rifiuti presenti, per un totale di

760.000,00 euro.

COMUNE DI RHO/MI – Interventi di messa in sicurezza delle acque

sotterranee presso il sito dell’ex Chimica Bianchi.

Nel sito dell’ex Chimica Bianchi, sede fino alla fine degli anni

’80 dell’ex insediamento produttivo della Societa’ Montedison

S.p.A., e’ in atto un intervento di messa in sicurezza delle

acque sotterranee a seguito di accertamento di un inquinamento

da solventi organo-alogenati individuati nella fase di

caratterizzazione ambientale dell’area.

L’amministrazione comunale, che agisce ‘ex officio’ attraverso i

finanziamenti regionali stanziati nei precedenti esercizi

finanziari, ha realizzato una barriera idraulica costituita da

20 pozzi e successivamente da un impianto di trattamento a

carboni attivi delle acque emunte dalla barriera stessa.

Il finanziamento richiesto dal Comune di Rho riguarda la

copertura delle spese per il mantenimento del sistema di messa

in sicurezza della falda al fine di impedire la diffusione del

plume di contaminazione a valle idrogeologica del sito.

Il finanziamento richiesto, e’ pari a 545.000 euro riferito al

costo annuale della gestione dell’impianto di trattamento della

barriera idraulica, comprensivo del costo per lavori

straordinari sull’impianto.

COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO/MI – Interventi di messa in

sicurezza e bonifica dell’area del sito di interesse regionale

Area ex Chico s.n.c. e Cromatura Moderna S.r.l. sito nei comuni

di San Giorgio su Legnano e Villa Cortese (MI).

Sul territorio dei Comuni di San Giorgio su Legnano e Villa

Cortese insiste un’area contaminata per la quale e’ stato avviato

il procedimento amministrativo volto alla bonifica e messa in

sicurezza della falda sotterranea.

Il Comune di San Giorgio su Legnano ha trasmesso la richiesta di

contributo finanziario per la realizzazione ‘ex officio’ degli

interventi di bonifica/messa in sicurezza dell’area.

Gli Enti territorialmente interessati hanno rilevato, in

particolare, la necessita’ di provvedere nel rispetto degli

adempimenti di legge, alla realizzazione della messa in

sicurezza della falda acquifera, alla presentazione di un

progetto di bonifica ed al monitoraggio dello stato della

contaminazione.

Il finanziamento riconosciuto al Comune di San Giorgio su

Legnano e’ pari a 73.200,00 euro, per la redazione del progetto

di bonifica ed il monitoraggio dello stato della contaminazione.

COMUNE DI SAN MARTINO DALL’ARGINE/MN – Indagini ambientali

integrative alla caratterizzazione e progettazione

dell’intervento di bonifica/messa in sicurezza dell’area Ex

Gerelli.

A seguito del completamento dell’intervento di rimozione dei

rifiuti originariamente abbancati sull’area ex Gerelli

(pneumatici esausti, pneumatici triturati), sono state

realizzate le indagini ambientali previste dal Piano di

Caratterizzazione approvato dal Comune di San Martino

dall’Argine.

Allo stato attuale risultano esaurite le somme messe a

disposizione da Regione Lombardia nei precedenti esercizi

finanziari.

Il finanziamento richiesto e’ riferito al costo per la

progettazione ed alla realizzazione degli interventi di bonifica

dell’area.

Il finanziamento riconosciuto al Comune di San Martino

dall’Argine per gli interventi progettazione ed una prima quota

per la realizzazione degli interventi di bonifica e’ pari a

298.500 euro.

COMUNE DI SPESSA/PV – Interventi di bonifica dell’Area ex Rivol.

Il finanziamento richiesto dal Comune di Spessa riguarda il

proseguimento ai fini del completamento delle attivita’ di

bonifica gia’ oggetto di finanziamento regionale nei precedenti

esercizi finanziari

L’intervento di bonifica della falda, in corso d’attuazione

(iniziato nel luglio 2015 e di durata di 5 anni, quindi da

ultimare nel 2020) necessita di una implementazione della rete

di monitoraggio complessiva e di ulteriori fondi per la

conclusione degli interventi di bonifica tra cui le azioni di

collaudo, tale per cui il Comune di Spessa ha inoltrato istanza

per richiedere ulteriori fondi rispetto a quelli sinora

concessi. Il finanziamento e’ pari a 277.000,00 euro.