Cesano Boscone – Tre nuove deleghe consiliari al servizio dei cittadini

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 12 novembre 2019 – Politiche per i giovani, Innovazione Tecnologica e cittadinanza partecipativa: sono questi tre dei principali obiettivi su cui il Sindaco Simone Negri intende investire ulteriormente e mettere al centro del mandato amministrativo. Per farlo, il primo cittadino ha assegnato recentemente tre specifici incarichi a tre giovani consiglieri: Fulvia Erasmi, classe 1989, ex assessore e medico, per il progetto “Giovani”, Marco De Ros, classe 1989, ingegnere, per il progetto “Smart” e Laura Matilde Bersani, classe 1985, libera professionista, per il progetto “Cesano partecipa”. I tre giovani, già presenti tra gli scranni del consiglio comunale, entro il 2021 dovranno raggiungere gli obiettivi prefissati.

Quanto al primo incarico “Vogliamo che i giovani siano al centro della scena e vogliamo lavorare per accrescerne il legame identitario con il territorio. – ha detto il Sindaco – Nella programmazione delle iniziative crediamo si debba fare un passo in avanti verso le sensibilità giovanili prefiggendosi l’obiettivo costante di pensare ad eventi dedicati ai ragazzi e a modalità divertenti per creare sinergie tra loro”. Tra i compiti assegnati, Fulvia Erasmi si occuperà di promuovere iniziative finalizzate al rilancio della struttura destinata ai giovani in via Trento e di organizzare un forum volto all’ascolto proprio dei diretti interessati, dei loro desideri e delle loro aspettative.

Quanto alla seconda delega, Marco De Ros avrà il compito di portare una ulteriore “ventata di innovazione tecnologica” per rendere più “smart” i servizi resi al cittadino: illuminazione pubblica, fibra ottica e implementazione di sistemi tecnologici saranno tra i principali focus di intervento, concentrandosi nel “dialogo” tra i diversi sistemi che devono essere integrati al meglio per far cogliere appieno le opportunità della digitalizzazione alla cittadinanza.

Infine, il Comune, tramite la figura di Laura Matilde Bersani, studierà nuovi metodi di coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali e nella comunicazione attiva con l’amministrazione, includendo anche un presidio sul Bilancio Partecipativo 2021 e l’introduzione di eventi premianti per i cittadini meritevoli, quali le civiche benemerenze.

“Al di là dei nomi che possono sembrare altisonanti, queste deleghe date ai 3 consiglieri si riferiscono a progettualità specifiche che dovranno affiancare, sotto la mia regia, alla grande mole di lavoro di cui si occupa la giunta. Per me è una sfida nuova, anche un’innovazione dal punto di vista amministrativo: le potenzialità sono molteplici e, grazie alla preparazione delle figure individuate, sono sicuro che allargheranno il nostro già ricco campo d’azione”, ha concluso il primo cittadino.

Redazione