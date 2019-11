Trezzano e Cesano. Due donne investite, ferite

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone / Trezzano sul Naviglio, 12 novembre 2019 – Nella serata di oggi, in due distinti incidenti due signore sono state portate in ospedale dopo esser state investite da due autovetture, in due distinti incidenti, sulla cui dinamica sono in corso tutti gli accertamenti da parte delle polizie locali comunali. Numerosi sono i pedoni investiti nella città metropolitana in questi ultimi giorni.

Il primo incidente, è avvenuto intorno alle ore 18.20 a Trezzano, in viale Leonardo Da Vinci, 43, dove una donna di 48 anni è stata portata in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano, dopo esser stata soccorsa dal personale medico del 118.

Il secondo, è avvenuto intorno alle ore 18.15, in via Roma, 20, a Cesano Boscone, davanti al Gigante, dove una donna di 61 anni è stata investa e portata in codice verde al Policlinico.

V. A.