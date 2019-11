ANCHE IN AUTUNNO VIVI IDROSCALO: SPORT, DIVERTIMENTO E NATURA A POCHI PASSI DA MILANO

Milano, 13 novembre 2019. Sport outdoor, divertimento e natura nel mese di novembre all’Idroscalo di Milano, con una serie di iniziative rivolte agli sportivi e a tutta la famiglia.

Con uno spazio di 1.600.000 mq Idroscalo si propone come il miglior palcoscenico naturale per praticare sport outdoor a Milano. Il Parco infatti, accoglie ogni giorno agonisti e amatori per i loro allenamenti all’aria aperta. Si tratta di appassionati di running, arrampicata, skate e mountainbike, oppure di tesserati delle Federazioni e associazioni sportive del Parco (vela, surf, wake, canoa, canottaggio, sup, rugby, equitazione, etc.) per i quali gli spazi dell’Idroscalo, il suo bacino idrico e le sue strutture attrezzate, costituiscono un luogo perfetto per lo sport anche in autunno.

Tra gli appuntamenti di novembre la corsa podistica benefica We Move Milan (in programma domenica 17): un appuntamento aperto a tutti e promosso da As Rugby Milano con made in hellvetica per raccogliere fondi a favore dell’Associazione Io corro con Giovanni per la ricerca contro la SLA. Nel pomeriggio appuntamento, invece, con il rugby per la partita della serie A che scende in campo alle 14.30.

Domenica 24 novembre si parlerà ancora di beneficenza, con il passaggio in Idroscalo del Rodano Elefant Ride, il motoraduno con finalità benefiche e turistiche organizzato dalla Parrocchia Lucino Rodano. Infine, sabato 30 novembre, sarà tutto pronto per l’attesissimo Gran Premio Guerciotti, torneo di Ciclocross per diverse categorie, una disciplina che sta raccogliendo sempre più appassionati tra i ciclisti di tutte le età.

Ma anche per chi vuole solo rilassarsi e vivere qualche ora a contatto con la natura l’Idroscalo rappresenta un luogo di benessere a pochi passi dalla città: protagonisti di queste settimane gli otre 5.000 alberi che in questa stagione si tingono dei colori dell’autunno e diventano protagonisti del tradizionale foliage.