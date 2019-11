BOOKCITY. “GIALLO MILANO”, RASSEGNA NOIR NELLE CASE POPOLARI

Sei appuntamenti, da domani a domenica. Rabaiotti: “Un’iniziativa in linea con lo sforzo di apertura di questi quartieri alla città”

Milano, 13 novembre 2019 – Tra i molteplici appuntamenti in programma per Bookcity, che apre oggi l’edizione 2019, viene inaugurata quest’anno la rassegna di incontri letterari “Giallo Milano”, sei appuntamenti di e sul genere noir con dieci autori che, per la prima volta, si terranno nei quartieri di case popolari da domani a domenica.

La rassegna è promossa dall’assessorato alle Politiche sociali e abitative e da MM, che gestisce il patrimonio di case popolari del Comune. “Un’iniziativa a cui teniamo molto – dice l’assessore di competenza Gabriele Rabaiotti – in linea con lo sforzo che stiamo compiendo di apertura dei quartieri popolari alla città e viceversa. È bene che Milano e i milanesi riconoscano questi cortili e questi quartieri come propri, che li vivano cogliendone le opportunità e cerchino di non isolarli dal resto della geografia urbana”.

Di seguito i dettagli del programma, dedicato ai generi che spaziano dal tradizionale giallo al fantasy: domani, giovedì 14, alle 18 in via Palmanova 59, incontro con gli autori Riccardo Besola, Andrea Ferrari e Francesco Gallone. Doppio appuntamento venerdì 15: alle 18,30 in viale dei Mille 1 incontro con Michele Frisia, alle 19 in via Solari 40 con Stefano Di Marino e con Andrea Carlo Cappi. Sabato 16 il primo incontro è alle 11 in via Maspero con Rosa Teruzzi, il secondo alle 21 presso la Centrale dell’acqua di piazza Diocleziano, con Cecilia Scerbanenco e Alberto Riva. L’ultimo appuntamento è previsto per domenica mattina alle 11 in via Saint Bon 6 con Valeria Montaldi.

Tutti gli eventi sono gratuiti e ad ingresso libero.