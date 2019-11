Rho. Alberature di Via De Gasperi: abbattimenti, sostituzioni e costante controllo

Gli interventi dopo un’indagine durata tre mesi su oltre 300 esemplari

Rho, 13 novembre 2019 – 44 pioppi da abbattere entro fine novembre, in aggiunta ai 27 già eliminati ad agosto: è il risultato dell’indagine condotta per tre mesi sugli oltre 300 alberi del doppio filare di via De Gasperi a Rho.

Da luglio a settembre 2019 i 314 alberi – 299 pioppi cipressini (Populus nigra ‘pyramidalis’), 3 pioppi ibridi (Populus spp.), 12 aceri d’argento (Acer saccharinum) – che formano i lunghi filari a nord e sud di via De Gasperi, sono stati oggetto di indagine da parte di un agronomo specializzato nel settore. Esclusi dallo studio i giovani pioppi cipressini recentemente impiantati.

“Abbiamo commissionato un’indagine sulla salute degli alberi in via De Gasperi, per verificare la loro condizione e la presenza di patologie o funghi che in qualche modo potessero limitare la loro stabilità – commenta l’Assessore a Ecologia, ambiente e verde pubblico Gianluigi Forloni – Per evitare il rischio di caduta soprattutto durante i sempre più estremi episodi meteorologici, abbiamo dovuto, nostro malgrado, prendere la decisione di abbattere numerosi alberi ormai irrecuperabili. Ovviamente è prioritaria la sicurezza dei cittadini. Gli alberi abbattuti nel corso della stagione saranno sostituiti come è già avvenuto per gli abbattimenti precedenti ”.

La verifica si è svolta in due fasi:

• PRIMA FASE (metà luglio): screening preliminare per individuare gli alberi su cui intervenire in tempi rapidissimi, in quanto ritenuti a rischio caduta o irrimediabilmente compromessi. Il risultato è stato l’abbattimento di 27 pioppi cipressini, avvenuto ad agosto.

• SECONDA FASE (metà luglio-fine settembre): screening ordinario sulle rimanenti 287 piante. L’agronomo ha eseguito diversi sopralluoghi per accertarsi dell’evoluzione di alcuni segnali sospetti osservati nella prima fase dei rilievi, come foglie ingiallite e chioma rada, e per verificare la comparsa di alcuni funghi, sintomo di patologia, visibili sono in alcuni periodi dell’anno. E’ stata così accertata la proliferazione di funghi demolitori di legno e sostanza organica (soprattutto Piopparello ma anche Ganoderma e Coprini), valutando in modo più preciso l’effettivo stato sanitario delle piante.

Nei risultati finali, lo studio indica gli interventi da eseguire per eliminare i fattori di criticità e migliorare la stabilità degli alberi: si propone l’abbattimento di 44 piante – 32 pioppi cipressini e 12 aceri d’argento – in quanto malati e a rischio caduta e la potatura di mantenimento dei restanti 243 esemplari. L’abbattimento degli alberi è stato predisposto entro la fine novembre, la loro sostituzione sarà completata entro la primavera.