CESANO BOSCONE. INCENDIATI RIFIUTI INGOMBRANTI IN VIA DEI MANDORLI

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 14 novembre 2019 – Questa sera, intorno alle ore 19.00, in Via Dei Mandorli angolo Via delle Acacie, vicino al passo carraio c’erano depositate diverse tipologia di immondizia: lavatrici, divani, biciclette vecchie e altro materiale. Le fiamme alimentate anche dal vento, in queste ore molto forte, hanno rapidamente avvolto i rifiuti. Domani mattina sarebbe passato a ritirare il tutto il camion del ritiro dei rifiuti ingombranti, invece qualcuno ha appiccato un incendio trasformando tutto in cenere.

Sono arrivati a spegnere l’incendio 2 camionette dei pompieri e i carabinieri per i rilievi del caso e per capire chi abbia compiuto l’atto incendiario. Anche una macchina parcheggiata vicino al materiale bruciato è rimasta danneggiata.

V. A.