Nuova ricicleria a Milano in via Tre Castelli, perché il Municipio 6 tace?

Milano, 14 novembre 2019 – Riceviamo e pubblichiamo:

Da diversi mesi la decisione di chiudere la ricicleria in P.zza delle Milizie e aprirne una nuova in via Tre Castelli sembra presa, da parte del Comune di Milano, così come sono state decise le nuove aperture in altri Municipi.

Però al Municipio 6 non è ancora giunto un progetto che faccia capire con quali modalità si vuole realizzare la nuova ricicleria, al contrario di altre nuove piattaforme ecologiche che hanno già visto altri Municipi valutare, studiare e proporre dei correttivi. Come non risulta ancora del tutto chiaro cosa il Comune di Milano intenda fare nell’area di P.zza delle Milizie una volta smantellata la ricicleria.

Così il consigliere della Lega–Salvini nel Municipio 6 Goldoni Giuseppe Carlo: “preoccupato che il silenzio dell’amministrazione porti i disagi – oggi presenti in P.zza delle Milizie – nella nuova sede. Con una interrogazione al Municipio 6 ho chiesto di conoscere le azioni che l’amministrazione intende adottare nella realizzazione del nuovo impianto e una progettazione di massima.

I residenti del quartiere Ronchetto sul Naviglio hanno tutti i diritti di conoscere e dire la loro su questa installazione, che inevitabilmente porterà traffico e si spera solo quello, visti i noti disagi legati alla discarica abusiva e alla presenza di soggetti che operano illegalmente all’ingresso, come accade oggi in V.le Carlo Troya, P.le delle Milizie e via S. Cristoforo.”

Goldoni Giuseppe Carlo

Lega – Salvini

Municipio 6 (MI)