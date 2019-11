SICUREZZA, DE CORATO: REGIONE FAVORISCE ASSOCIAZIONISMO TRA COMUNI,PROGETTO PILOTA PER ‘POLIZIOTTI IN PENSIONE SU TRENI’

ASSESSORE IN VISITA A FIERA IN SVOLGIMENTO NEI PADIGLIONI DI RHO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 14 novembre 2019 – “Regione Lombardia ha da tempo avviato

interventi per migliorare la sicurezza urbana sui territori e,

per favorire associazionismo e le sinergie tra Comuni, riconosce

una premialita’ nei bandi”. Lo ha detto l’assessore regionale

alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De

Corato, intervenendo alla tavola rotonda ‘Verso la sicurezza

urbana integrata: lo scenario italiano, le opportunita’, i

fattori di freno’ in occasione della ‘Fiera della Sicurezza’ in

svolgimento a Fiera Milano.

ACCORDI PER LA SICUREZZA URBANA – “Abbiamo stipulato – ha

aggiunto De Corato – accordi con Amministrazioni che presentano

particolari problematiche, faccio riferimento ad esempio

all’area di Zingonia, in provincia di Bergamo, o a Lecco per la

sicurezza stazioni e, ancora, alle operazioni Smart per

controllare il territorio soprattutto di notte”.

NUCLEI POLIZIA LOCALE – “Ci siamo fatti promotori – ha

sottolineato l’assessore regionale alla Sicurezza – per attivare

dei nuclei settoriali, composti da agenti di Polizia locale di

vari comandi, che in caso di necessita’ intervengono per

affrontare problemi specifici sui territori. Ad oggi sono quatto

i nuclei attivati: sicurezza urbana, polizia amministrativa,

tutela ambientale ed ecologica e sicurezza stradale. In

Lombardia hanno aderito i Comuni capoluogo di Como, Cremona,

Lodi, Mantova, Pavia e Varese”.

COINVOLGIMENTO ASSOCIAZIONI VICINATO – “Sono sempre piu’ numerose

– ha aggiunto De Corato – le iniziative a supporto delle

associazioni di controllo del vicinato. Come Regione Lombardia

supportiamo concretamente questi organismi”.

UOMINI FORZE ORDINE IN PENSIONE A SUPPORTO PERSONALE TRENI – “Ho

presentato – ha concluso l’assessore De Corato – un progetto

pilota, affinche’ poliziotti, carabinieri ed esponenti della

polizia locale in congedo, supportino sui treni il personale

ferroviario. Una soluzione, che sara’ sperimentata sulla linea

Milano-Lecco e, se dovesse andare a buon fine, sara’ esteso a

partire dalle altre linee a rischio, tra cui, la Saronno –

Albairate, la Bergamo-Carnate-Milano, Lecco – Molteno – Monza –

Milano”.