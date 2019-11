BOOKCITY MILANO, ASSESSORE BOLOGNINI: DISABILITA’ E VITA FAMILIARE PROTAGONISTE

“MISURE DI SOSTEGNO CONCRETO DALLA REGIONE A CHI HA DIFFICOLTA'”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 novembre 2019. La disabilita’ e gli episodi connessi di

vita familiare sono i protagonisti di due libri presentati oggi

alla Cascina Biblioteca della Trattoria Solidale, nell’ambito

della rassegna letteraria Bookcity Milano 2019. Si tratta di

‘Mio fratello’, scritto da Afonso Reis Cabral, e di ‘Le cose di

prima’, di Eduardo Savarese. All’evento ha presenziato Stefano

Bolognini, assessore della Regione Lombardia con delega alle

Politiche sociali, abitative e Disabilita’.

UN MONDO DI SOLIDARIETA’ – Tema dell’appuntamento e’ stata la

relazione tra genitori, fratelli e sorelle di una persona con

disabilita’. L’evento e’ stato promosso dalla Ledha e organizzato

in collaborazione con la sezione di Milano dell’Associazione

nazionale famiglie di persone con disabilita’ intellettiva e/o

relazionale (Anffas) e Consorzio di cooperative sociali

specializzate nei servizi alla persona (Sir). “Regione

Lombardia, insieme a volontari e associazioni, e’ da sempre

impegnata per essere vicino e fornire aiuti concreti a chi si

trova in difficolta’ – ha ricordato l’assessore Bolognini -. Da

questa vicinanza quotidiana nascono spesso storie di fratellanza

e di amicizia in grado di abbattere qualsiasi barriera e che

meritano di essere raccontate sui libri”.

LA ‘NORMALITA” DEL QUOTIDIANO – “L’evoluzione della societa’ – ha

chiarito l’assessore, intervenuto all’evento su delega del

presidente della regione Lombardia Attilio Fontana – ha portato

negli ultimi decenni a un cambiamento epocale sia nel modo di

rapportarsi alla disabilita’ sia nell’affermazione dei diritti.

Grandi passi sono stati fatti in questi anni e abbiamo ancora

molto da fare, soprattutto per assicurare l’autonomia, una

sempre migliore qualita’ della vita e una piu’ piena integrazione

sociale”.

UN PIANO DI SOSTEGNO ARTICOLATO – “In questo quadro complessivo

– ha concluso Bolognini -, Regione Lombardia si distingue a

livello nazionale per l’offerta di servizi e interventi a favore

delle persone con disabilita’ e delle loro famiglie.

Un’impostazione che punta all’eccellenza, con una strategia

articolata che tende a mantenere il piu’ possibile la persona nel

proprio contesto di vita e a supportare la sua famiglia

nell’azione quotidiana di assistenza”.

FONDI E INIZIATIVE – Al riguardo sono da ricordare,

innanzitutto, i 10 milioni di euro di risorse regionali

destinate alle Misure del Fondo per le Non Autosufficienze, in

aggiunta agli stanziamenti nazionali. Con gli 9,5 milioni di

euro del ‘Fondo dopo di Noi’, si interviene inoltre a favore

delle persone con disabilita’ che non possono piu’ contare su un

supporto familiare. Grazie al sito internet di ‘Lombardia

Facile’, sono poi offerte informazioni di vario tipo che aiutano

nel quotidiano e nell’accessibilita’ ai servizi. Tra le tante

altre iniziative, infine, rientrano i finanziamenti per i parchi

gioco comunali inclusivi.

V.A.