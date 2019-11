LOMBARDIA. A MILANO LA 92ESIMA SESSIONE INTERNAZIONALE DELLO ‘EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT’

ASSESSORE CAMBIAGHI:NOSTRA REGIONE PUNTA SUI GIOVANI CON I FATTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 novembre 2019. Milano ospitera’ la 92esima Sessione

Internazionale dello ‘European Youth Parliament’.

L’evento, a cui parteciperanno piu’ di 350 giovani selezionati da

tutta Europa, si svolgera’ dal 30 aprile al 10 maggio 2020 ed e’

stato presentato nel pomeriggio a Palazzo Pirelli, alla presenza

di Martina Cambiaghi, assessore allo Sport e Giovani di Regione

Lombardia, partner della sessione internazionale.

Con i suoi oltre 40.000 aderenti, l”European Youth Parliament’

e’ la piu’ grande rete internazionale di giovani in Europa con

l’obiettivo di avvicinare i suoi membri alle istituzioni europee

e le sue politiche, sensibilizzare al pensiero critico e al

dibattito costruttivo.

Alla conferenza stampa di presentazione della Sessione

Internazionale, che ritorna in Italia dopo oltre quindici anni,

hanno inoltre preso parte: Francesco Perrini, presidente della

Sustainability Committee Universita’ Bocconi; Francesco Laera,

Rappresentanza Commissione Europea; Enrico Giovannini, Alleanza

Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; Alessandro Profumo,

amministratore Delegato di Leonardo.

Il tema della Sessione e’ ‘Circular sustainability’: rethinking

today, shaping tomorrow’.

IMPORTANTE OCCASIONE PER LA LOMBARDIA – “E’ un’occasione molto

importante per Regione Lombardia – ha affermato Cambiaghi –

soprattutto perche’ il nostro territorio ospita questo evento per

la prima volta. In Italia, infatti, l’ultima Sessione

Internazionale si era tenuta ben 15 anni fa. Anche io faccio

parte degli ‘under 35′ e mi piace ricordarlo proprio come

esempio di una regione che crede nella valorizzazione dei propri

giovani e delle idee interessanti dimostrandolo con i fatti”.

“Con le centinaia di ragazzi che prenderanno parte alla sessione

– ha concluso – potremo condividere insieme quali sono le reali

priorita’ del panorama europeo”.

‘EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT’ – Lo ‘European Youth Parliament’

(EYP) e’ un’associazione internazionale che raggruppa e coordina

i 40 Comitati Nazionali che la compongono e che lavorano a

livello nazionale per la promozione dei valori del rispetto, del

confronto e dell’autonomia di pensiero. Ogni anno EYP coinvolge

decine di migliaia di giovani cittadini europei in quasi 500

eventi in ogni angolo d’Europa organizzati da oltre 3.000

giovani volontari, facendo cosi’ di EYP la piu’ grande

associazione europea di educazione non formale alla cittadinanza

attiva.

LE SESSIONI INTERNAZIONALI – Le sessioni internazionali (ISs)

sono eventi organizzati dai Comitati Nazionali in collaborazione

con l’International Office. Alle sessioni internazionali possono

partecipare i ragazzi selezionati tramite Applications, Wild

Cards o Selezioni Nazionali.

V.A.