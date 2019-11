Milano. QUOTE LATTE, ASSESSORE ROLFI: SOSPESE CARTELLE IN LOMBARDIA, GOVERNO PONGA FINE A QUESTIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 novembre 2019. La Regione Lombardia, in materia di

‘quote latte’, ha sospeso, in attesa degli sviluppi in merito

alle applicazioni delle Sentenze della Corte di Giustizia

Europea, le cartelle di propria competenza verso le aziende

agricole per le campagne 2014/15, 2004/2005, 2006/2007; inoltre

ha sospeso l’emissione delle cartelle rispetto ai Primi

Acquirenti per le campagne 2004/2005 e 2006/2007.

SEGNALE CONCRETO – “Si tratta di un segnale concreto di

attenzione verso il settore e verso le tante aziende che

chiedono di poter definire la propria posizione in modo

ragionevole per lavorare con serenita’. Siamo dalla parte degli

allevatori che vogliono ripartire, ma che oggi sono

impossibilitati dal farlo a causa di una vicenda legata a un

regime produttivo ormai superato” ha dichiarato Fabio Rolfi,

assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi della

Regione Lombardia.

GOVERNO PRENDA INIZIATIVA – “Chiediamo al ministro Bellanova e

al Governo – ha detto l’assessore Rolfi -, anche in seguito alla

sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha stabilito seri

dubbi circa la correttezza delle procedure amministrative, di

prendere una iniziativa politica in sede nazionale e

comunitaria. Questo per definire una volta per tutte una vicenda

che si protrae da troppo tempo e che sta pesando in modo ormai

irragionevole sul futuro di centinaia di aziende” ha concluso

l’assessore.



Redazione