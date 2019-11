Rozzano, blitz della Polizia Locale nel cantiere dei box sotterranei – FOTO

Operazione della polizia locale in via Guido Rossa nel cantiere dei box sotterranei abbandonati da circa un decennio

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 15 novembre 2019 – Blitz della polizia locale per arginare la presenza degli extracomunitari nel cantiere abbandonato di via Guido Rossa. Gli accessi all’area, sigillati tre anni fa, sono stati recentemente sfondati e divelti per assicurarsi un tetto sicuro in cui rifugiarsi.

Nell’area circostante al cantiere è stata notata dagli agenti la presenza assidua di persone che all’imbrunire si recavano tra le sterpaglie che portano ai box. Da qui il blitz per verificare lo stato della struttura, che ha portato alla scoperta dei nuovi accessi realizzati abbattendo una parte del muro che vietava l’accesso e divelto una grata in superficie.

Gli agenti hanno identificato alcuni uomini di origine marocchina, denunciati a piede libero per occupazione abusiva e immediatamente attivato le procedure per chiudere gli attuali varchi di accesso.

La ditta costruttrice è fallita oltre un decennio fa, abbandonando il cantiere a metà dell’opera. Un centinaio di box sono stati ultimati, per altri cento sono state realizzate solo le fondamenta.

“Un plauso alla polizia locale, che sta effettuando controlli capillari sul territorio – commentano il sindaco Gianni Ferretti e il vice sindaco Cristina Perazzolo. Questa è solo una delle operazioni effettuate dagli agenti guidati dal comandante Samanta Zacconi, che li ha visti impegnati su diversi fronti. Dal contrasto all’abusivismo allo sgombero degli insediamenti dei nomadi, al rispetto delle regole durante i mercati settimanali”.

Gli extracomunitari hanno ricavato nei box dei veri e propri monolocali per trascorrere la notte al caldo e ricreando con i quadri appesi e rudimentali murales degli ambienti familiari.

La polizia locale ha intensificato la presenza sul territorio ed effettuato diverse operazioni per contrastare episodi di illegalità. Nel quartiere Aler gli agenti sono intervenuti alcune occupazioni abusive, i cui occupanti erano privi di documenti e sono stati accompagnati in questura per le formalità di rito.

Grazie ad alcune segnalazioni dei cittadini hanno denunciato per maltrattamento animali il proprietario di 8 cani, che vivevano in condizioni critiche nell’appartamento. I quattro zampe sono stati trasferiti al canile di Limbiate. Negli appostamenti serali la polizia locale è intervenuta per contrastare lo spaccio delle sostanze stupefacenti nelle zone centrali della città e durante i mercati settimanali hanno sequestrato della merce contraffatta ed elevato sanzioni amministrative agli ambulanti.