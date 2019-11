Rozzano, gli alberi per il futuro

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 15 novembre 2019 – Domenica 17 novembre è in programma l’iniziativa di forestazione urbana, nata per celebrare la giornata internazionale degli alberi che cadrà il prossimo 21 novembre. Centinaia in tutti Italia i Comuni, i volontari e i semplici cittadini che aderiscono alla giornata di festa e piantumazione. A Rozzano l’iniziativa vedrà la messa a dimora di 150 nuove piccole piantine donate da ERSAF Lombardia a Comune di Rozzano, Oasi Smeraldino e Crazy Cats No Profit.

Querce, tigli, bagolari, frassini, noci e poi ginestre, viburni e sanguinelle andranno ad arricchire il patrimonio verde di Cascina Grande, Parco 1 e Parco 3.

Anche i cittadini possono partecipare e aiutare i volontari a piantare i nuovi “alberi per il futuro” portando con sé una pala o una vanga, una zappa e guanti da giardinaggio. L’appuntamento è per domenica alle ore 9.00 in Cascina Grande dove saranno piantati i primi 50 alberelli, si proseguirà poi con Parco 1 e infine Parco 3. Un’ottima opportunità anche per le famiglia per condividere con i propri bambini un momento speciale. Mettere a dimora un nuovo albero significa mettere a dimora il futuro, per garantire al nostro territorio e alle generazioni future migliori condizioni ambientali e benessere.