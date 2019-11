CASTELLO RE DEGLI SCATTI DI WIKI LOVES MONUMENTS, MA TRA LE FINALISTE C’È LA GALLERIA

Milano, 16 novembre 2019 – È il secondo monumento più visitato della città dopo il Duomo, ma nella classifica dei luoghi più fotografati conquista il primo posto con 130 scatti. Per l’edizione 2019 del concorso Wiki Loves Monuments, organizzato e promosso da Wikimedia Italia, è il Castello Sforzesco il sito più amato dai milanesi, seguito a distanza dalla Galleria Vittorio Emanuele II (che con uno scatto conquista però un posto tra le immagini finaliste) e dal Cimitero Monumentale. Sono questi i beni culturali più immortalati tra i 144 monumenti autorizzati dal Comune di Milano che i partecipanti al concorso potevano fotografare quest’anno.

In totale sono state 826 le immagini raccolte per l’edizione 2019 di Wiki Loves Monuments che ritraggono beni culturali di Milano e provincia: https://bit.ly/2r7v3RG.

Le foto più belle, scelte tra le oltre 25mila raccolte, saranno svelate e premiate sabato 23 novembre a Torino, a Palazzo Cisterna, durante l’evento conclusivo del concorso che comprenderà anche un convegno sul tema della libertà di panorama.

“L’anno scorso una bellissima immagine di Fabbrica del Vapore è risultata tra i premiati del concorso nazionale e speriamo che anche quest’anno uno dei nostri monumenti possa avere un riconoscimento. Questa iniziativa ha valore su molti livelli, innanzitutto perché diffonde l’immagine della bellezza e della ricchezza culturale di Milano sul web; poi perché testimonia un grande attivismo tra i cittadini milanesi che, a livello professionale o come amatori, scelgono di documentare e di mettere a disposizione di tutti il loro punto di vista sulla nostra città. Ringrazio tutti questi cittadini attivi e gli organizzatori di Wikimedia Italia per averci coinvolto anche quest’anno nel concorso”.

La partecipazione al concorso è stata approvata dalla Giunta in vista della sua doppia finalità: da un lato dare risalto mediatico, attraverso l’enciclopedia libera Wikipedia, a monumenti noti ma anche meno noti della città con un alto rilievo per la sua storia e per la sua identità, come le targhe commemorative di personaggi storici, di politici e di fatti storici di rilevanza locale e nazionale; dall’altro invogliare i milanesi a partecipare numerosi pubblicando i loro scatti concorrendo alla premiazione dei più belli.

Come accaduto per le precedenti edizioni del concorso (2017 e 2018) anche quest’anno il Comune, in forza delle licenze aperte, potrà utilizzare gratuitamente le immagini per le proprie attività istituzionali di comunicazione e di promozione attraverso il proprio sito, portali collegati e canali social.

La lista dei luoghi autorizzati per la ripresa fotografica comprendeva monumenti più in vista e manufatti nascosti, spaziando dal centro alle periferie, alla ricerca di una Milano bella, spesso ammirata in silenzio e meritevole di essere svelata.

Elenco dei monumenti oggetto di concorso fotografico “Wiki Loves Monuments 2019”



Acquario Civico – Viale Gerolamo Gadio 2

Ex Albergo Diurno Cobianchi – Piazza del Duomo 19A

Albergo Diurno Venezia – Via Oberdan 7

Arco e caselli di Porta Garibaldi – Piazza XXV Aprile

Arco di Porta Ticinese Piazzale XXIV Maggio

Caselli di Porta Ticinese – Piazzale XXIV Maggio

Arena Civica – Viale Giorgio Bayron 2

Arengario – Via Guglielmo Marconi 1

Broletto P- iazza Mercanti

Busto a Ernesto Teodoro Moneta – Giardini Indro Montanelli

Busto a Giuseppe Giacosa – Giardini Indro Montanelli

Casa degli Artisti – Corso Garibaldi 89

Casa del Sole-Parco Trotter – Via Giacosa 46

Casa della Memoria – Via Federico Confalonieri 14

Casa di Alessandro – Manzoni Via Morone 1

Casa di Piazzale Dateo 5 – Piazzale Dateo 5

Casa-Museo Boschi di Stefano – Via Giorgio Jan 15

Cascina Anna – Via Sant’Arnaldo 17

Cascina Basmetto – Via Chiesa Rossa 265

Cascina Chiesa Rossa – Via San Domenico Savio 3

Cascina Cuccagna – Via Cuccagna 2/4

Cascina Monterobbio – Via San Paolino 5

Caselli daziali di Porta Volta – Via Alessandro Volta 22/23

Castello Sforzesco – Piazza Castello

Chiesa di San Carpoforo – ex Via Formentini 10

Cimitero Monumentale – Piazza Cimitero Monumentale 2

Civico Museo Archeologico – Via Luini 2

Civico Planetario – Corso Venezia 57

Collegio della Guastalla – ex Via Della Guastalla 6

Colonna del Verziere – Largo Augusto

Cripta di San Giovanni in Conca – Piazza Missori

Fabbrica del Vapore – Via Procaccini 4

Fontana del Piermarini – Piazza Fontana

Galleria Vittorio Emanuele II – Piazza Duomo

Giardini Pubblici Indro Montanelli Bastioni di Porta Venezia

Lazzaretto ( resti ) – Via San Gregorio 5

Mediateca di Santa Teresa – Via Moscova 28

Monumento a Felice Cavallotti – Via Marina angolo Via Senato

Monumento a GaetanoNegri – Giardini Indro Montanelli

Monumento a Giuseppe Garibaldi – Largo Cairoli

Monumento a Giuseppe Verdi – Piazza Buonarroti

Monumento a Indro Montanelli – Giardini Indro Montanelli

Monumento a Napoleone III – Parco Sempione

Monumento a San Francesco d’Assisi- Piazza Risorgimento

Monumento ad Alessandro Manzoni – Piazza San Fedele

Monumento ai caduti di Niguarda – Piazza Gran Paradiso

Monumento alle Cinque Giornate – Piazza Cinque Giornate

Monumento alle Vittime del bombardamento aereo – Via Tiraboschi

Museo Civico di Storia Naturale – Corso Venezia 55

Museo del Risorgimento – Via Borgonuovo 23

Padiglione del Caffè Bastioni di – Porta Venezia

Palazzina Liberty – Piazza Marinai d’Italia

Palazzo dei Portici Meridionali – Piazza del Duomo

Palazzo del Municipio di Musocco – ( ex ) Piazzale Santorre di Santarosa 10

Palazzo Dugnani – Via Manin 2

Palazzo Marino – Piazza della Scala 2

Palazzo Morando e Museo Milano – Via Sant’Andrea 6

Palazzo Reale – Piazzetta Reale

Palazzo Sormani Andreani – Corso di Porta Vittoria 6

Parco Sempione

Piscina coperta Cozzi – Viale Tunisia 35

Piscina Guido Romano – Via Giuseppe Ponzio 35

Porta Venezia Piazza – Guglielmo Oberdan

Portici Settentrionali di Piazza Duomo – Piazza Duomo

Rotonda della Besana e Chiesa di San Michele ai nuovi – Viale Regina Margherita

Scuola elementare Leonardo Da Vinci – Piazza Leonardo da Vinci 2/4

Scuola elementare Luciano Manara – Via Fratelli Zoja 10

Stadio Giuseppe Meazza Piazzale – Angelo Moratti

Statua ad Antonio Stoppani – Giardini Indro Montanelli