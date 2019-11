FESTA DEL TORRONE A CREMONA, IL VIA DA MILANO CON L’ASSESSORE BOLOGNINI E LA STAFFETTA DEI RAGAZZI DI THISABILITY

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 novembre 2019 – L’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini ha dato il via questa mattina alle 8 alla staffetta di 85 km con cui i ragazzi di ThisAbility sono partiti da piazza del Duomo di Milano in direzione Cremona, dando ufficialmente il via alla Festa del Torrone, appuntamento tradizionale della città del Torrazzo.

“ThisAbility”, nato da una collaborazione tra la Compagnia delle Griglie e Anfass Cremona, ha lo scopo di valorizzare le competenze di persone soggette da disabilità, sensibilizzandole ad un’immagine positiva ed operativa delle stesse. Il progetto #ThisAbility, che letto all’italiana si pronuncia “disabiliti”, in inglese magicamente diventa “questa abilità”. I tedofori che

si alterneranno lungo il percorso coinvolgeranno rappresentanti del mondo politico, sportivi e gente comune. I partecipanti indosseranno una maglietta riportante sul davanti un omaggio all’assegnazione delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina e sul retro il nome ed il logo del progetto ThisAbility. La maratona, che si concluderà all’arrivo in piazza Duomo a Cremona, darà inizio alla Festa del Torrone, tramite l’accensione della

coloratissima fiamma olimpica.

Da oggi fino a domenica 24 novembre a Cremona si parlerà di ‘Genio e creatività’, un omaggio a Leonardo da Vinci, nel cinquecentenario della sua morte. Numerose le iniziative organizzate nei due giorni della manifestazione e le novità in tema di animazione. Non mancheranno gli appuntamenti tradizionali, come le Costruzioni Giganti di Torrone, la Rievocazione del matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti e il Torrone d’Oro, che da sempre accompagna la festa.

Redazione