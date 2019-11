TENTA RAPINA CONTRO DUE TASSISTI IN ZONA FIERA, ARRESTATO: L’APPELLO DI RADIOTAXI 028505

DE CORATO: TASSISTI A RISCHIO AGGRESSIONE, CONDIVIDO APPELLO RADIOTAXI PER AUMENTARE FORZE DELL’ORDINE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 novembre 2019 – La scorsa notte, un giovane di 19 anni, di origini egiziane, censurato, è stato arrestato a Milano con l’accusa di aver tentato di rapinare due tassisti milanesi. Il ragazzo è stato bloccato da uno di loro con lo spray al peperoncino.

Intorno alle 3.40 quando il rapinatore è salito su un taxi in via Correggio fingendosi un cliente. Poco dopo la partenza, il 19enne ha puntato una limetta per unghie contro il conducente, il quale è riuscito a spegnere l’auto e a scendere dal mezzo portando via le chiavi. Dopo la prima rapina fallita il ragazzo è salito su un altro taxi all’altezza di via Mosè Bianchi e, una volta giunto in piazza Amendola, ha ripetuto lo schema con la limetta. In questo caso la seconda vittima ha spruzzato lo spray al peperoncino verso il rapinatore, riuscendo a renderlo inoffensivo e a chiamare la polizia.

L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato condivide l’appello del presidente del Radiotaxi Taxiblu Emilio Boccalini, in riferimento agli ultimi episodi di cronaca ai danni dei tassisti lombardi.

“A Milano – sostiene De Corato – c’e’ un serio problema di sicurezza che colpisce anche chi, come i tassisti, fornisce un

servizio pubblico. Ringrazio le Forze dell’ordine per l’impegno quotidiano, ma il numero degli agenti operativi a Milano non e’ sufficiente. I tassisti sono esposti ogni notte al pericolo di aggressioni, rapine, furti. E’ indispensabile incrementare ilnumero delle pattuglie a vigilanza dei cittadini e di chi lavora sulle strade”.

V. A.