Tromello (Pavia). ll Rotary Club Cairoli ha donato circa 70 libri

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 16 novembre 2019 – Giovedì 15 novembre 2019 a Tromello presso la sala Nautilus di fronte ad ad una platea gremita di pubblico, alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Tromello Daniele Pisano, alla bibliotecaria Serena Portalupi, il Rotary Club Cairoli ha donato circa 70 libri pervenuti dai partecipanti al Premio letterario Nazionale “La Provincia in Giallo”, alla biblioteca comunale intitolata al maestro Raffaele Burchi. Il Rotary Club Cairoli, rappresentato dal Presidente Luigi Zucca, dal Segretario Paolo Rossi e dal Consigliere Antonio Gaggianesi, ha ribadito l’importanza che il club rivolge alle realtà locali come destinatarie delle iniziative svolte e come il Premio letterario, di primaria importanza nazionale, svolga un duplice service anche per i fruitori del territorio.

Sono stati anche ricordati i service svolti negli anni scorsi quali i cartelli indicatori dei monumenti storici del comune, i corsi presso le scuole medie di educazione alla salute e educazione sessuale, la targa della biblioteca Raffaele Burchi in occasione dell’intitolazione, l’intitolazione di una piazza a Paul Harris, fondatore del Rotary international, in occasione del centenario della fondazione nell’anno 2005.

Gli intervenuti e gli amministratori hanno molto gradito le iniziative.