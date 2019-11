Coldiretti apre la Fiera di Codogno con un summit sul Made in Italy

(mi-Lorenteggio.com) Codogno, 17 novembre 2019 – La Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza inaugura con un giorno d’anticipo sul taglio del nastro ufficiale la 229° edizione della Fiera Autunnale di Codogno con un vertice dedicato ai nuovi scenari dell’export agroalimentare. Infatti, domaniAggiungi un nuovo appuntamento per domani, lunedì 18 novembre alle ore 14.30 – spiega la Coldiretti interprovinciale – presso la Sala Vezzulli del quartiere fieristico di via Medaglie d’Oro 1 si parlerà de “Le rotte del Made in Italy” tra sfide e opportunità.

Intervengono: Ettore Prandini, Presidente nazionale di Coldiretti; Alessandro Rota, Presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza; Guido Guidesi, componente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati; Fabio Rolfi, Assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia; Daniele Rama, Direttore dell’Alta Scuola di Economia Agro-Alimentare dell’Università Cattolica. Introduce Francesco Passerini, Sindaco di Codogno e Presidente della Provincia di Lodi.

“Vogliamo fare il punto sugli scenari del Made in Italy agroalimentare nel mondo – spiega Alessandro Rota, Presidente della Coldiretti interprovinciale – e lo facciamo in un territorio che concorre a produrre alcune delle eccellenze del nostro Paese, a cominciare dal latte per il Grana Padano. Parleremo di export e di dazi, ma anche di accordi di libero scambio e del proliferare di prodotti italiani “tarocchi” in giro per il globo”.

Durante la Fiera di Codogno la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza proporrà anche altri appuntamenti nello stand allestito nel Padiglione Commerciale, dove martedì 19 e mercoledì 20 novembre dalle ore 10 sarà visitabile la mostra dei prodotti italiani colpiti dai dazi di Trump. Inoltre, martedì 19, dalle ore 10 alle 14 si terranno i laboratori per i bambini delle scuole elementari sulla pittura con i colori naturali e sull’orto, entrambi a cura della fattoria didattica Floralia di Lodi. Alle ore 16 chiuderà il programma il workshop del patronato Epaca dedicato alle malattie professionali in agricoltura.

Mercoledì 20, infine, dalle ore 10 alle 14 nello stand di Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza si terrà lo showcooking dei cuochi contadini Domenico Viutti dell’agriturismo Malerba di Bollate e Stefano Correale dell’agriturismo Agrimania di Garbagnate, che prepareranno due risotti con riso Carnaroli: una ricetta a base di zucca e crescenza e una con radicchio e salsiccia.