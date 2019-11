LE INIZIATIVE A MILANO PER I DIRITTI DI BAMBINI E RAGAZZI NEL TRENTENNALE DELLA CONVENZIONE ONU

Eventi, incontri, laboratori, dibattiti, la storica marcia e l’iniziativa “Diritti in mostra” delle Scuole dell’Infanzia del Comune

(m-loreneggio.com) Milano, 17 novembre 2019 – Mercoledì 20 novembre ricorre il trentesimo anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. Tante le iniziative dedicate durante tutta la settimana a Milano, che avranno il loro culmine nella storica marcia, organizzata dall’associazione ‘Il Razzismo è una brutta storia’ in collaborazione con il Comitato UNICEF di Milano e giunta alla ventesima edizione, che partirà alle ore 9.30 in piazza Santo Stefano, per arrivare alle 11.30 circa in piazza Castello, dove si terranno i saluti e l’animazione.

Quest’anno, alla tradizionale marcia si aggiunge anche l’iniziativa diffusa “Diritti in mostra”, organizzata dall’Assessorato all’Educazione per celebrare l’importante anniversario della Convenzione. Sono 70 i Nidi e le Scuole dell’Infanzia del Comune di Milano che hanno aderito e che stanno realizzando un percorso con i bambini che, al termine di letture, filmati, rappresentazioni e chiacchierate in circle time su uno o più diritti a scelta, porterà alla creazione di cartelloni, alberi di carta, decorazioni plastificate, striscioni, che saranno esposti all’esterno (sulle cancellate o in giro per il quartiere) e all’interno delle singole strutture per sensibilizzare sia le famiglie sia tutto il territorio.

Per promuovere in particolare i diritti dei bambini a muoversi in modo attivo e sostenibile e a vivere in un ambiente sicuro e non inquinato è nata anche l’iniziativa ‘Strade scolastiche’, organizzata da Massa marmocchi, Genitori Antismog e Fiab Milano Ciclobby con il supporto del Comune di Milano e di tante associazioni di genitori, per regalare ai bambini di alcune scuole milanesi e alle loro famiglie un pomeriggio speciale, trasformando le strade davanti alle loro scuole in spazi gioco: mercoledì 20 novembre, dalle 14 alle 18, saranno dunque chiuse al traffico il controviale di viale Molise (da piazzale Cuoco a via Monte Velino), via Colletta, via Moscati (dal controviale di corso Sempione a via Londonio), via Gentilino (da via Balilla a via Baravalle), via Bergognone (lato scuola, da via Cola di Rienzo a piazza del Rosario), via Stoppani (da piazzale Lavater a via Zambeletti), via Seprio (da piazza Piemonte a via Sacco) e via Pisacane (da via Goldoni a piazza Fratelli Bandiera).

In questi giorni si stanno insediando anche i Consigli di Municipio dei Ragazzi e delle Ragazze: durante questa settimanaAggiungi un nuovo appuntamento per questa settimana si sono riuniti i Municipi 2, 3, 4, 5, 6 e 9, mentre nel corso della prossima si insedieranno i Municipi 7, 8 e 1. Quest’ultimo farà la cerimonia proprio il 20 novembre, nella Sala del Consiglio di Palazzo Marino (dalle ore 17.30). Lo stesso giorno, invece, dalle ore 18.45, presso l’aula Magna della Manzoni (via Deledda 11) si terrà la settima edizione di ‘Yes we can’, l’incontro con gli ex-studenti del CIA che raccontano agli attuali iscritti i loro percorsi di successo. Sempre il CIA si presenterà poi a tutti coloro che sono curiosi di approfondire i percorsi proposti il 22 novembre, dalle 10 alle 18, durante la giornata “Terra! Scegli la tua rotta”: test, colloqui e laboratori per l’orientamento formativo, gratuiti e aperti a tutti, dai 12 ai 25 anni.

Infine, due incontri per riflettere insieme agli operatori del settore e alle famiglie si terranno il 20 novembre con ingresso libero (fino a esaurimento posti):

– ‘Arte come Educazione. Il diritto alla Bellezza: un’utopia ragionevole’ (20 novembre, dalle 9 alle 13.30 – Chiesetta del Parco Trotter, via Giacosa 46): il rapporto tra arte ed educazione attraverso la pedagogia del desiderio nelle politiche educative;

– ‘Legalità e uso corretto delle nuove tecnologie’ (20 novembre, dalle 17 – auditorium dell’IC Quintino Di Vona-Tito Speri, via Sacchini 34): la prevenzione delle condotte antisociali e le relazioni educative efficaci in tema di nuove tecnologie.